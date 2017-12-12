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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

پرتاب موشک از نیوزلند به تعویق افتاد

پرتاب موشک از نیوزلند به تعویق افتاد

پرتاب یک موشک «راکت لب الکترون» حامل سه ماهواره کوچک از نیوزلند به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پرتاب  موشک Rocket Lab Electronبه فضا در نیوزلند به تعویق افتاد. دلیل این تعویق اختلالی در موتور موشک بود.

فرایند پرتاب دو ثانیه پس از روشن شدن موتور موشک Rocket Lab Electron متوقف شد. تا این لحظه توضیحی برای لغو مأموریت اعلام نشده است. اما در بیانیه ای اعلام شده وضعیت آب وهوا برای پرتاب آن در روز چهارشنبه مساعد است.

این موشک ۲۳ متری حامل ۳ ماهواره به اندازه جعبه کفش بود. این ماهواره مصارف مختلفی از کنترل محصولات کشاورزی گرفته تا فراهم کردن خدمات اینترنت، دارد.

شرکت Rocket Lab در ماه می نخستین پرتاب آزمایشی به فضا را انجام داد اما پس از اختلالی در ارتباطات ماموریت را لغو کرد.  

کد مطلب 4169833
شیوا سعیدی

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