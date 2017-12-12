آنهایی که فکر کشاندن دانشگاه آزاد به حاشیه هستند سخت در اشتباهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز، گفت: این دانشگاه در ابتدای راه اندازی ماموریت تربیت کادر برای نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل تحویل جامعه داده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پژوهش رتبه اول کشور را به لحاظ تعداد مقالات، نشریات، کتب و فعالیت های پژوهشی به خود اختصاص داده و دانشگاه های دیگر با فاصله زیاد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: این دانشگاه براساس تاکید رئیس هیات موسس و هیات امنا مصمم به حل مشکلات مردم و کمک به دولت برای برطرف کردن مسائل کشور است.

رهبر با تاکید بر اینکه استادان باید مساله یابی کرده و متناسب با گروه آموزشی خود برای حل مسائل جامعه اقدام کنند، گفت: بهره گیری از دانش برای حل مساله مردم، استقلال کشور و پیشرفت و توسعه اقتصادی اولویت این دانشگاه است.

وی اظهار داشت: همه سرپرستان و روسای استان ها و واحدهای دانشگاه آزاد بدانند که مدیون کسی نیستند و باید با درایت و تدبیر و انتخاب معاونان، مشاوران و دستیاران وظایف خود را بدرستی ایفا کنند.

دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ گروه، دسته، جناح یا طایفه ای تعلق ندارد

رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه این دانشگاه تحت فشار هیچ گروه و جریانی قرار ندارد، گفت: این موضوع را تاکنون بارها گفته ایم و بازهم تاکید می کنیم که دانشگاه آزاد یک دانشگاه مستقل است و به هیچ گروه، دسته، جناح یا طایفه ای تعلق ندارد.

رهبر خاطرنشان کرد: کسانی که فکر می کنند با پرداختن به این موضوعات می توانند دانشگاه آزاد اسلامی را دچار حاشیه کنند، سخت در اشتباه هستند.