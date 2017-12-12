به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در دیدار سهراب مرادی، قهرمان وزنه‌برداری جهان اظهارداشت: به مردم استان اصفهان تبریک می‌گویم که فرزندانی همچون سهراب مرادی دارند که در کنار سایر قهرمانان کشور در سرزمینی که به افتخار ایرانیان بیشتر نیازمندیم، افتخارآفرینی کرده‌اند.

وی افزود: سهراب مرادی از ورزشکاران با اخلاق کشور است که از نوجوانی در مسابقات حضور داشته و با همان لیاقت به پیش آمده و به صورت مستمر و شبانه روزی تمرین و تلاش کرده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شاید در دیدگاه مردم تنها مدال طلا آشکار باشد، تاکید کرد: یک مدال طلا مستلزم سال‌ها تمرین شبانه روزی، فعالیت‌ها و سختی‌ها است و من این ممارست، جدیت و سخت کوشی را هم به سهراب مرادی و هم مردم اصفهان تبریک عرض می‌کنم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در ورزش قهرمانی و همگانی کارهای خوبی در استان صورت گرفته و استعدادها در زمینه‌های مختلف بروز می‌کنند.

مهرعلیزاده بیان کرد: ورزش اصفهان در رشته‌هایی همچون هندبال، ورزش‌های رزمی موقعیت‌های خوبی داشتند و در سال‌های اخیر نیز در فوتبال خوش درخشیدند و امروز نشان دادند که در وزنه‌برداری نیز می‌توانند، موفق عمل کنند.

وی گفت: مردم اصفهان در مجموع مردم فرهیخته‌ای هستند و از نظر آگاهی‌های اجتماعی و مسائل فرهنگی و غیره در سطح بالایی هستند و جزو استان‌های برتر به شمار می‌روند، باید در رشته‌های مختلف که استان استعداد دارد کار کنیم تا رشد و شکوفایی لازم را داشته باشیم.

استاندار اصفهان اظهار داشت: نباید ظرفیت‌های استان اصفهان محدود به یک یا ۲ رشته باشد و باتوجه به اینکه مردم استان در رشته‌های مختلف استعداد و توانایی دارند و از دیرباز در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیت اهتمام خاص داشته‌اند، باید این استعدادها در رشته‌های مختلف بروز و ظهور پیدا کنند و این بستگی به این دارد کدام هیئت و فدراسیون بیشتر در کار خود موفق باشد.

وی افزود: مدیریت استان هم بر ورزش قهرمانی به عنوان مقدمه برای توسعه قهرمانی در کشور و هم ورزش همگانی به عنوان یک اصل در ورزش برای سلامتی، تندرستی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید دارد.

مهرعلیزاده اضافه کرد: مدیران مربوطه در راستای برنامه‌ریزی‌های لازم از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و مدیریت استان نیز در شوراهای متفاوتی که حضور دارد بر این اصل تاکید می‌کند و حمایت لازم را صورت می‌دهیم تا بتوانیم در زمینه‌های مختلف ورزش را به عنوان یک اولویت در زندگی مردم قرار دهیم که هم برای ساختن جامعه سالم و حتی آموزش پایمردی، ایستادگی و مقاومت موثر خواهد بود.

وی درباره زیرساخت‌های ورزش استان تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان ورزش و جوانان در سطح کشور و استان دارند در شوراهای ذی‌ربط ارائه شود تا نیازمندی‌های استان احصا و برای کسری‌ها، برنامه‌های مشخص ارائه شود و مدیریت استان نیز با حمایت‌های مالی و مدیریتی تلاش می‌کند که در اسرع وقت کاستی‌ها برطرف شود.