حماسه ۹دی عزت رهبری و حرف شنوی مردم از معظم له را بیشتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی حماسه ۹ دی ماه که در دفتر وی برگزار شد، با اشاره به اینکه ۴۰ نشانه کمال است، گفت: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نشانه کمال و قدرت این نظام است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به حماسه ۹ دی عنوان کرد: کافران ما می خواهند نور خدا را خاموش کنند اما خداوند نمی گذارد و هدف مسلمانان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.

وی افزود: توطئه های استکبار بعد از سال ۵۷ یکی پس از دیگری خود نمایی و خداوند آنها را خنثی کرد.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: حیله هایی مانند هشت سال جنگ تحمیلی از توطئه های آشکار دشمن بود اما اکنون توطئه های آنان به فتنه تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: قبل و بعد از جنگ افراد زیادی پدید آمدند که در صدد سرنگون کردن انقلاب تلاش کردند و مردم در آن زمان با فرهنگ حماسی، شجاعت و شهادت طلبی اجازه این کار را ندادند.

وی افرود: حالت ترس بر مردم ایران در آن زمان پدید آمده بود که جنگ تحمیلی این روحیه را از بین برد و مدیران زیادی بعد از این واقعه تربیت شدند.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: جنگ خیلی از استعداد هارا شناسایی و شکوفا کرد و جوانان نبوغ خود را در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: فتنه ۸۸ یکی از توطئه های دشمن بود که طبق اعتراف خودشان ۲۰ سال بر روی این اقدام برنامه ریزی کرده بودند و حتی مسئله کنونی فلسطین که به عنوان پایتخت اسرائیل می خواهند معرفی کنند ۲۵ سال بر روی آن کار کرده بودند و تنها به دنبال زمانی برای اجرایی کردن خواسته های خود هستند.

وی گفت: دشمنان اصلی نظام و انقلاب اسلامی ایران، آمریکا و انگلیس هستند و بقیه فریب خورده این کشور ها هستند.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: واقعه ای مانند ۹ دی بستری برای ورود چنین افرادی است که قصد فتنه دارند و آنان در آن سال در مرحله اول به دنبال حفظ نظام بودند اما در مرحله دوم به دنبال از بین بردن رهبری از نظام بودند و می دانستند که رهبری قدرت اصلی نظام است و به همین دلیل ایشان را نشانه گرفتند.

وی گفت: این افراد بعد از موفق نشدن به امام حسین (ع) نیز رحم نکردند و قضیه تقلب در انتخابات را مطرح کردند و این توطئه ها همچنان امروز نیز ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: واقعه ۹ دی انقلابی را در مردم بوجود آورد که باعث شد مردم محکم تر از قبل به نظام خود پایبند باشند.

وی با اشاره به نتایج حماسه 9 دی ماه در کشورمان، افزود: آن اتفاق عزت رهبری را بالاتر و حرف شنوی مردم را از ایشان بیشتر کرد و امروز به برکت وجود ولی فقیه ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.