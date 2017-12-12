افزایش ۳ برابری درآمد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها از سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، سیدایرج حسینی‌صدرآبادی صبح سه شنبه در مراسم معارفه «حکمت امیری» به عنوان شهردار پیشوا ایجاد منابع پایدار برای شهرداری ها را از دغدغه های نمایندگان مجلس دانست و گفت: بر اساس اقدامات انجام شده توسط دولت، درآمد شهرداری ها و دهیاری ها از ابتدای سال ۹۶ و پس از تصویب قانون برنامه ششم از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش چشمگیری داشت.

وی افزود: درآمد شهرداری ها به ۳ برابر و دهیاری ها ۶ برابر افزایش داشت، اما باید مکانیزم درآمدی شهرداری ها شفاف سازی شود و یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس این است، که بدانند کمک های دولت چگونه خرج می شود.

قائم مقام معاون پارلمانی رئیس جمهور به لایحه طرح جامع مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: کلیات این طرح تصویب شده و کمیسیون شوراها در حال بررسی آن است، که در آن بحث افزایش اختیارات شهرداری و شوراها با هدف کوچک سازی دولت مطرح شده است و در این جهت باید شهرداری و شورا توانمند شوند و از طرفی هرچه اختیارات بیشتر واگذار شود ابزار نظارتی نیز باید قوی‌تر شود.

وی بر جلوگیری از رشد نامنظم شهرها و حاشیه نشینی توسط شهرداری ها تاکید کرد و گفت: باید کرامات انسانی در شهرداری ها که محل مراجعه مردم است، حفظ شود.