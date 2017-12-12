اصفهان در کشت گیاهان دارویی موفق عمل کرده است

محسن شاطالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۸۷۴ هزار کیلوگرم انواع گیاهان دارویی به ارزش بیش از ۱۱ میلیون و ۲۴۵ هزار دلار از استان اصفهان صادر شده است.
وی بیان داشت: این در حالی است که بیش از ۳۶ هزار و ۲۹۶ تن انواع گیاهان دارویی در سال ۹۵ از اراضی استان برداشت شد.
کارشناس مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه پیشبینی میشود وضعیت کشت گیاهان دارویی امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظهای داشته است، افزود: در سال ۹۵ بیش از یک هزار و ۳۲۸ هکتار از اراضی استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت.
وی ادامه داد: از مهمترین گیاهان دارویی کشت شده در سطح استان میتوان به موسیر، آلوئهورا، نعناع فلفلی، بابونه، کاسنی، گل گاوزبان، بادرنجبویه، زیره سبز و سیاه، اسطخودوس، کرفس و سایر محصولات اشاره داشت.
شاطالبی تصریح کرد: استان اصفهان دارای ظرفیتهای مناسبی برای کشت انواع گیاهان دارویی است، این محصولات به دلیل ارزش اقتصادی میتوانند درآمد مناسبی برای کشاورزان داشته باشند و با برنامهریزی برای صادرات آنها به طور قطع زمینه ارزآوری و ایجاد اشتغال مناسب برای بسیاری از جوانان فراهم خواهد شد، لذا توسعه کشت گیاهان دارویی با نیاز آبی پایین و مناسب برای صادرات از سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان است.
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