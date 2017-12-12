به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فتحی بیرانوند اظهار داشت: کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات‌وحش معاونت پایش اداره کل محیط‌زیست لرستان به‌منظور کنترل و پایش حیات‌وحش خصوصاً گونه‌های باارزش و در معرض خطر انقراض اقدام به نصب دوربین تله‌ای در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان کردند که در این راستا برای چهارمین بار موفق به ثبت تصویر پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد شدند.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی مطلوب مانند احداث دیده‌بانی و پاسگاه محیط‌بانی در ارتفاعات و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی حفاظت از حیات‌وحش و نیز تلاش و جدیت محیط‌بانان منطقه و نقش آن‌ها در افزایش ضریب امنیت منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، از این منطقه به‌عنوان زیستگاه جدید پلنگ لرستان نام‌برده و اظهار امیدواری کرد با توجه به وضعیت مطلوب حفاظتی منطقه و جمعیت ایده آل کل و بز و گراز در این منطقه تصاویر بیشتری از حضور این گربه سان درخطر انقراض در این منطقه ثبت شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از زحمات پوریا سپهوند و گروه تحقیقاتی وی برای ثبت تصاویر پلنگ در منطقه سفیدکوه تقدیر کرد.

بنابراین گزارش، پلنگ ایرانی یکی از بزرگ‌ترین زیرگونه‌های پلنگ است که بومی غرب آسیا محسوب می‌شود و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت(IUCN ) در طبقه جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.

اندازه‌ و رنگ پوشش بدن پلنگ ایرانی در مناطق مختلف و در گستره پراکنش پلنگ در ایران، تفاوت قابل‌توجهی با یکدیگر دارد.

طول بدن پلنگ‌ها به‌طورکلی به ۱۶۰ و گاهی هم به ۱۸۰ سانتی‌متر می‌رسد و طول دُم آن‌ها ۱۱۰ سانتی‌متر است و وزن پلنگ ایرانی تا ۹۰ کیلوگرم است و ارتفاع آن تا شانه به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد.