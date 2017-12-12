اجرای طرح تحول اجتماعی در سکونت گاه های غیر رسمی ۷ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صحت قول پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: طرح تحول اجتماعی در سکونت گاه های غیر رسمی در هفت استان کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح مدیر فرهنگی در سکونت گاه ها مستقر می‌شود، گفت: مدیر فرهنگی باید مشکلات موجود در سکونت گاه را به خوبی شناسایی و رصد کند.

حجت الاسلام صحت قول با بیان اینکه امروزه پدیده هایی سرمایه های اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده است، افزود: از سال ۱۳۹۲ حمایت از سرمایه های اجتماعی مطرح شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۸۶ طرحی که دستگاه ها برای مقابله با آسیب اجتماعی ارائه کرده اند، دو طرح به سازمان تبلیغات اسلامی سپرده شده است.

حجت الاسلام صحت قول با اشاره به فرمایشات رهبری پیرامون آسیب های اجتماعی بیان کرد: بنا به فرمایش رهبری، چیزی که می تواند انقلاب را زمین گیر کند، آسیب اجتماعی است.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فن آوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: برای مقابله با این چالش بدخیم باید حوزه دین و شبکه تبلیغ ورود کنند.

حجت الاسلام صحت قول اظهار کرد: علی رغم تمام هجمه های وارد شده به روحانیون، اعتماد مردم بعد از اساتید بیشتر به روحانیت و شبکه تبلیغ دارند.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود در کشور بیان کرد: حاشیه نشینی و بی حجاب و بدحجاب حاد و طلاق از موضوعات مورد تاکید برای فعالیت است.

وی بابیان اینکه در خراسان جنوبی شش نقطه سکونت گاه غیر رسمی داریم، افزود: حاشیه شهرها، بافت فرسوده پس از اجرایی شدن طرح در سکونت گاه ها مورد هدف ما هستند.

حجت الاسلام صحت قول بابیان اینکه خوشبختانه خراسان جنوبی کمترین میزان حاشیه نشینی را دارد، افزود: شهرستان فردوس این استان، دومین شهر امن جهان و ایمن ترین شهر ایران شناخته شده است.

وی بابیان اینکه باید روش‌های تبلیغ نیز تغییر کند، گفت: در حال حاضر گردش مهاجرت در کشور و بحث هویتی ازجمله موارد مهم پیش رو است که ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بعدی است.