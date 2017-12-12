امضای تفاهم نامه میان دانشگاه های علوم پزشکی ایلام و پوترا مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اعلام این خبر افزود: در راستای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و در پی رایزنی های گسترده با چندین دانشگاه معتبر خارج از کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایلام میزبان ریاست دانشگاه پوترا مالزی و ۵ نفر از مقامات بلند پایه دانشکده پزشکی این دانشگاه بود.

صادقی فرد گفت: در این دیدار که با حضور استاندار و معاون سیاسی استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین، مدیران و روسای دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی ایلام برگزار شد. پس از سخنرانی استاندار و ریاست دانشگاه، و معرفی قابلیتها و زمینه های همکاری فیمابین، تفاهم نامه بین روسای دانشگاه امضاء و مبادله شد.

وی افزود: پس از بازدید از برخی مراکز اموزشی درمانی و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دو قرارداد آموزشی، پژوهشی با محوریت تبادل استاد و دانشجو بین طرفین امضاء و مبادله شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: مطابق این قرارداد، طرفین می توانند در قالب مدارک دوگانه نسبت به پذیرش دانشجوهای طرفین در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اساتید هر دو دانشگاه، همکاری های پژوهشی و سایر زمینه ها اقدام کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که همکاری با این دانشگاه که در رنکینگ بین المللی دارای رتبه کمتر از ۲۵۰ و در سطح ملی دارای رتبه دوم هست بتواند در حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سطح بین المللی موثر بوده و راهگشای حضور پررنگ دانشگاه در مجامع علمی و بین المللی باشد.