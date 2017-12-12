ضرورت برخورد علمی با معضلات نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری در مراسم بزرگداشت روز پژوهش گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و نظام بانکی که با دشواری هایی مواجه است، نظام بانکی وارد فاز و مرحله ای شده که باید به صورت حرفه ای و با علم و تخصص با آن مواجه شد؛ پس باید به روش های علمی متمسک گردید.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در تمام دنیا نیز با توسل به تحقیقات عمیق علمی، کار را پیش برده اند که در این میان، بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی در این مسیر در حال حرکت هستند.

وی تصریح کرد:در مراسم بزرگداشت هفته فناوری در نظام بانکی با همت بانک مرکزی، تلاش شده تا بهترین پژوهش ها که در دستور کار قرار گرفته، مورد تقدیر واقع شده و به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت شود.

به گفته دیواندری، پژوهشکده پولی و بانکی تلاش کرده نقش بسزایی در حوزه پژوهش های موثر و کارآمد در نظام بانکی داشته و حل معضلات ساختاری که چند دهه از انباشت آن می گذرد، را با تکیه بر پژوهش های کاربردی انجام دهد.

وی افزود: در سال جاری تولید و انتشار مقالات پژوهشی، اشتغال به تحصیل دکترای پژوهش محور، تغییر جهت گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی و نیز انتشار کتابهای مورد نیاز بانکها از جمله اقدامات پژوهشکده پولی و بانکی است.

دیواندری از اجرای طرحی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک جهانی در حوزه کامپلاینس خبر داد و گفت: این طرح از سوی پژوهشکده پولی اجرایی می شود.