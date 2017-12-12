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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان

برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به دور از مسائل سیاسی است

برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به دور از مسائل سیاسی است

کرمان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: پرهیز از ورود به دسته بندی های سیاسی یکی از رویکردهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان یکی از مجموعه هایی است که در راستای تعظیم شعائر مذهبی و بزرگداشت مراسم های ملی و مذهبی با همه دستگاه های اجرایی همکاری و تعامل دارد.

صدفی با اشاره به اینکه انگیزه الهی و اخلاقی در بین اعضا شورا فرهنگی و تبلیغات استان وجود دارد، بیان داشت: با این خصوصیات اعضا موانع را پشت سر گذاشته و ارتباط و تعامل با تشکل های مردمی، سازمان ها، نهادها، ارگان ها، سازمانهای مردم نهاد، اصناف و... در سایه این تعامل و ارتباط وجود دارد.

وی تصریح کرد: تلاش در راستای مردمی شدن یکی دیگر از رویکردهای شورای هماهنگی تبلیغات است و حضور مردم در صحنه های مختلف و مناسبت های ملی و مذهبی تاثیرگذار بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه توجه ما بر محتوا و تاثیرگذاری است، افزود: ما به دنبال آمار و ارقام نبوده ایم اما لازم است مردم از ارقام و آمار اطلاع پیدا کنند.

صدفی بیان داشت: پرهیز از ورود به دسته بندی ها و جناح های سیاسی یکی دیگر از رویکرد های شورای تبلیغات اسلامی است و خط مشی ما خط مشی مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما در حفظ آموزه های دینی و رعایت شئونات اسلامی است، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برای ماموریت ذاتی و وظیفه الهی و اخلاقی مانند قبل آمادگی دارد.

صدفی تصریح کرد: شورای هماهنگی و تبلیغات استان کرمان حدود یک ماه است که برنامه های ۹ دی را در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: امیدواریم با وجود حجت الاسلام علیدادی برنامه های ۹ دی را در سال جاری پررنگ تر نشان دهیم.

کد مطلب 4169964

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