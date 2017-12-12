کمک ۴۲۰ میلیون ریالی مردم بخش الموت غربی به زلزله زدگان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رحمتی روز سه شنبه در جلسه احیاء زکات این بخش اظهار کرد: از مجموع کمک های ارسالی بیش از ۱۷۰ میلیون ریال آن به صورت نقدی و باقی مانده آن به صورت غیر نقدی شامل ۶۸۳ کیلو گرم برنج، ۱۵۹ تخته پتو، ۱۰۰ کنسرو، ۱۰۰شیر خشک و شیشه شیر و سایر اقلام ضروری بوده است.

بخشدار الموت غربی در بخش دیگری از سخنانش آگاه سازی مردم و اعتماد سازی آنان را از راههای مهم جلب مشارکت عمومی در جهت کمک به نیازمندان دانست و اظهار داشت: با توزیع عادلانه زکات در مناطق محروم می توان ضمن حفظ آبرو و حیثیت خانواده های نیازمند زمینه توانمند سازی آنان و افزایش مشارکت این قشر از افراد جامعه را در عرصه تولید و اشتغال فراهم کرد.

حجت الاسلام شهسواری مسئول ستاد احیاء زکات استان و حجت الاسلام کردلو مسئول این ستاد در شهرستان قزوین هم در این جلسه با اشاره به جایگاه این فریضه الهی در احکام دینی بر لزوم آگاهسازی مردم در این زمینه در جهت عمران و آبادانی روستاها و کمک به افراد نیازمند تاکید کردند.

جهانگرد مدیر کمیته امداد بخش الموت غربی هم با ارائه گزارشی برنامه های پیش بینی شده در زمینه احیاء زکات در این بخش را تشریح کرد.

در ادامه این جلسه همچنین تشکیل ستاد زکات در روستاهای بخش الموت غربی با استفاده از ظرفیت اعضای شورا، دهیاران، افراد خیر و معتمدین و روحانیون به تصویب رسید.