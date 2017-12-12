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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی در استان همدان

احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی در استان همدان

همدان - سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این شرکت در سال جاری اظهار داشت: طی تعامل با فرمانداران و برگزاری جلساتی مشکلات و نیازهای هر یک از شهرستان‌های استان بررسی شد تا اقدامات مؤثری در راستای رفاه حال مردم صورت گیرد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های عملیاتی این شرکت بهسازی شبکه‌های برق روستایی است که در نشست با فرمانداران اولویت‌های این امر مشخص شده و در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در زمینه اصلاح و بهسازی شبکه‌های برق روستایی اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ کیلومتر بهسازی شبکه برق انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین امسال ۶۳ کیلومتر از شبکه‌های برق شهری بهسازی و اصلاح شده است.

شهیدی با اشاره به اینکه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار جزو برنامه‌های اصلی این شرکت است، افزود: این امر برای تأمین برق پایدار و مستمر برای مشترکین صورت می‌گیرد که طی سال جاری ۴۲ کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

وی با اشاره به اصلاح و بهبود روشنایی معابر شهری و روستایی عنوان کرد: سال گذشته ۱۳ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر اصلاح و بهینه و ۳ هزار و ۴۰۰ چراغ نصب شده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه تأمین روشنایی معابر در تأمین امنیت مناطق نیز مؤثر است، اظهارداشت: امسال نیز ۱۰ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر اصلاح و یک هزار و ۵۰۰ دستگاه چراغ نیز نصب شده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مباحث این شرکت برطرف کردن نقاط خطر آفرین و رفع حریم از شبکه‌های برق است که از ابتدای سال تاکنون ۸۴۶ مورد آزادسازی رفع حریم از شبکه‌های فشار ضعیف و ۱۶۲ مورد نیز از شبکه‌های فشار متوسط  استان صورت گرفته و ۵۸۵ مورد از نقاط آسیب پذیر نیز اصلاح شده است.

شهیدی با اشاره به احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان همدان گفت: اقدامات خوبی برای جذب سرمایه گذاران و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان همدان صورت گرفته و به عبارتی این استان به عنوان قطب نیروگاه‌های خورشیدی در کشور است.

وی یادآور شد: تاکنون ۲ نیروگاه خورشیدی با قدرت ۱۴ مگاوات در استان به بهره‌برداری رسیده است و ۲ نیروگاه خورشیدی در ابراهیم آباد فامنین نیز به قدرت ۱۴ مگاوات به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان داشت: همچنین ۱۴ نیروگاه خورشیدی در مجموع با قدرت ۱۱۵ مگاوات در دست اقدام است که تعدادی تا پایان سال جاری و مابقی نیز در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسند.

وی در پایان با بیان اینکه تمام نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی بوده است، گفت: ۲ نیروگاه خورشیدی هر یک به قدرت ۳۰ مگاوات نیز توسط یک شرکت چینی در شهرستان تویسرکان در دست احداث است.

کد مطلب 4170019

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