احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این شرکت در سال جاری اظهار داشت: طی تعامل با فرمانداران و برگزاری جلساتی مشکلات و نیازهای هر یک از شهرستان‌های استان بررسی شد تا اقدامات مؤثری در راستای رفاه حال مردم صورت گیرد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های عملیاتی این شرکت بهسازی شبکه‌های برق روستایی است که در نشست با فرمانداران اولویت‌های این امر مشخص شده و در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در زمینه اصلاح و بهسازی شبکه‌های برق روستایی اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ کیلومتر بهسازی شبکه برق انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین امسال ۶۳ کیلومتر از شبکه‌های برق شهری بهسازی و اصلاح شده است.

شهیدی با اشاره به اینکه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار جزو برنامه‌های اصلی این شرکت است، افزود: این امر برای تأمین برق پایدار و مستمر برای مشترکین صورت می‌گیرد که طی سال جاری ۴۲ کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

وی با اشاره به اصلاح و بهبود روشنایی معابر شهری و روستایی عنوان کرد: سال گذشته ۱۳ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر اصلاح و بهینه و ۳ هزار و ۴۰۰ چراغ نصب شده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه تأمین روشنایی معابر در تأمین امنیت مناطق نیز مؤثر است، اظهارداشت: امسال نیز ۱۰ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر اصلاح و یک هزار و ۵۰۰ دستگاه چراغ نیز نصب شده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مباحث این شرکت برطرف کردن نقاط خطر آفرین و رفع حریم از شبکه‌های برق است که از ابتدای سال تاکنون ۸۴۶ مورد آزادسازی رفع حریم از شبکه‌های فشار ضعیف و ۱۶۲ مورد نیز از شبکه‌های فشار متوسط استان صورت گرفته و ۵۸۵ مورد از نقاط آسیب پذیر نیز اصلاح شده است.

شهیدی با اشاره به احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان همدان گفت: اقدامات خوبی برای جذب سرمایه گذاران و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان همدان صورت گرفته و به عبارتی این استان به عنوان قطب نیروگاه‌های خورشیدی در کشور است.

وی یادآور شد: تاکنون ۲ نیروگاه خورشیدی با قدرت ۱۴ مگاوات در استان به بهره‌برداری رسیده است و ۲ نیروگاه خورشیدی در ابراهیم آباد فامنین نیز به قدرت ۱۴ مگاوات به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان داشت: همچنین ۱۴ نیروگاه خورشیدی در مجموع با قدرت ۱۱۵ مگاوات در دست اقدام است که تعدادی تا پایان سال جاری و مابقی نیز در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسند.

وی در پایان با بیان اینکه تمام نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی بوده است، گفت: ۲ نیروگاه خورشیدی هر یک به قدرت ۳۰ مگاوات نیز توسط یک شرکت چینی در شهرستان تویسرکان در دست احداث است.