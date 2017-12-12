ظرفیت کاروانسراهای شهر همدان برای توسعه گردشگری بکار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم روان بخش پیش از ظهر سه شنبه در بازدید میدانی از سرا و کاروانسراهای سطح شهر همدان و بررسی وضعیت موجود این مکانها اظهار داشت: با توجه به اینکه اقتصاد شهر همدان بر مبنای گردشگری تعریف شده باید به سمت توجه به بافت های سنتی شهر حرکت کرده و از این ظرفیت برای رونق صنعت گردشگری بهره گرفت.

روان بخش با اشاره به اینکه زمان ماندگاری گردشگر در همدان حدود ۲ روز است، افزود: باید با ایجاد زیرساختها و جاذبه های گردشگری زمان ماندگاری مسافران و گردشگران در همدان و استان را افزایش داد.

وی با بیان اینکه همدان دارای ظرفیت های بالای گردشگری در حوزه تاریخی، تمدن و فرهنگی است، اضافه کرد: گردشگران خارجی بیشتر تمایل به بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی ایران را دارند نه بازدید از پاساژ یا اماکن لوکس امروزی و بر این اساس باید از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی موجود برای جذب و ماندگاری گردشگر استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان ادامه داد: اگر گردشگر جذب کنیم اما زیرساختها فراهم نباشد باز در حوزه گردشگری موفق نخواهیم بود کمااینکه به عنوان مثال با کمبود فضای پارکینگ عمومی در سطح شهر مواجه ایم و بر این اساس ابتدا باید زیرساختهای لازم را فراهم کرد که این امر همت بین شورا و شهرداری را می طلبد.

وی گفت: در احیای بافت های تاریخی و فرهنگی نیازمند همت و تعامل همگانی دستگاه های اجرایی استان از جمله میراث فرهنگی وگردشکری و استانداری هستیم.

روان بخش بر احیا و حفظ بافت های تاریخی و فرهنگی تاکید کرد و یادآور شد: اتاق های فکر بسیاری در استان همدان برای رونق صنعت گردشگری تشکیل شده اما خروجی و تصمیم اجرایی در خصوص بافت بازار قدیمی شهر بوجود نیامده است.

وی اضافه کرد: در بخش گردشگری ابتدا باید نسبت به سازمان و تشکیلات گردشگری برنامه ای مدون و سازماندهی شده ایجاد کرد و سپس به مسائل تبلیغاتی و فرهنگ سازی و سایر موارد مرتبط با گردشگری پرداخت.