به گزارش خبرنگار مهر، روح الله بهرامی امروز سه شنبه در همایش بین المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت علمی و اهداف همایش پرداخت و گفت: این همایش به پیشنهاد کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور هویت سازی در این مسئله و با توجه به عنصر تکریم شخصیتی و مفاخر و همچنین تاثیر گذاری و ایجاد هویت و بازسازی ویژگی های تمدن ساز به ایران اسلامی پیشنهاد شد.

وی افزود: بسیاری از مورخان غربی، تمدن غربی را الگویی فاخر برای عالم علم و دانایی و سیاست برای تمام جهان بشریت تلقی کرده اند این در حالیست که خودشیفتگی جهان غرب نتوانسته بیش از ۵ قرن تفکر بلامنازع زکریای رازی را انکار کند.

این مسئول با بیان اینکه ما باید سرآمدی در علم را همچنان حفظ کنیم، افزود: حدود ۲۱۰ مقاله و چکیده برای همایش بین المللی بزرگداشت زکریای رازی دریافت شد که ۵۹ مقاله آن به دانشجویان اختصاص دارد و ۲۳ اثر هم به چاپ رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: مقالات دانشجویان در ۳ نشریه مطالعات بین رشته علوم انسانی، مجله قرمسین و ویژه نامه بزرگداشت زکریای رازی به چاپ رسیده است.

بهرامی از برپایی نمایشگاه آثار علمی رازی در حاشیه این همایش خبر داد و افزود: همچنین نمایشگاه موزه علم و فناوری رازی در این همایش برپا شده است.

به گفته دبیر کمیته علوم انسانی همایش بین‌المللی از مجموع مقالات دریافت شده ۸۰ چکیده مقاله برگزیده شده است.

ایران جزو ۵ کشور غنی در همه زمینه ها است

در ادامه علی اکبر محسنی مسئول اجرایی این همایش بین المللی، هدف از برگزاری همایش را تغییر نگرشی در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم این تغییر نگرش بتواند گامی در جهت اعتلای دینی و علمی کشور باشد.

وی افزود: ایران جزو ۵ کشور غنی در همه زمینه است اما با وجود ظرفیت های موجود در ایران اسلامی باید در جایگاههای علمی برتری قرار بگیرد.

محسنی با انتقاد از عدم همکاری استانداری برای برگزار شدن این همایش گفت: قرار بود این همایش با همکاری و مساعدت مالی استانداری، دانشگاه رازی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود که در نهایت ۹۰ درصد از کارها را دانشگاه رازی به تنهایی انجام داد.