استارتاپ بهترین زیرساخت بازگشت دانشجویان به کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرین با اشاره به اینکه در چند سال آینده نیاز به برنامه ریزی در حوزه کارآفرینی داریم اظهار کرد: همانطور که می بینیم در دنیا شیوه و روش های آموزشی دچار تحول شده است و آموزش را مرتبط با اقتصاد می بینند. البته مشکل در نظام آموزشی در سایر کشورها هم دیده می شود حتی در امریکا سیستم آموزشی موفقی وجود ندارد و صد در صد دانشجویان دکتری در این کشور خارجی هستند اما از سلاح های مخفی همچون ویزای اچ وان استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه زیست بوم کارآفرینی در کشور باید اصلاح شود گفت: استفاده از بودجه دولتی در امر پژوهش مخرب است و نوآوری را از بین می برد همانطور که استخدام خلاقیت افراد را نابود می کند. در واقع دانشجویان باید در بهبود اقتصاد کشور نقش داشته باشند و این مسئله نیازمند ایجاد زیست بوم کارآفرینی است البته در این میان کیفیت هم مطرح است تا هر یک دانشجو که وارد دانشگاه می شود به عنوان یک بمب در اقتصاد مطرح شود. دانشگاه های مطرح دنیا هم یا ایجاد همین زیست بوم به تاثیرگذاری رسیده اند.

وی بیان کرد: آمار و بررسی ها نشان می دهد تا سال ۲۰۴۰ کل اروپا و امریکا ۲۸ درصد تولید ناخالص دنیا را تولید می کنند و هند و چین ۳۹ درصد این تولید را انجام می دهند که این نشان می دهد اتفاق و تغییرات از سمت غرب به شرق در حال حرکت است. شاید یک علت این مسئله تغییر سیاست های آموزشی و رشد شرکت های دانش بنیان است. شرکت هایی که به سرعت در حال رشد هستند. به طوری که تا چند سال آینده بزرگترین شرکت های حوزه خدمات کشور از همین شرکت ها هستند، شرکت هایی که خود به عنوان منبع سرمایه گذاری در حوزه فناوری مطرح هستند. پس بخش خصوصی باید سرمایه گذاری در حوزه پژوهش را انجام دهد در این صورت راندمان بهتری را شاهد هستیم.

وی تقویت حوزه های میان رشته ای را دارای اهمیت دانست و گفت: در حال حاضر مرز و فاصله ای بین رشته های مختلف وجود ندارد و دانشگاه باید جزیی از جامعه باشد.