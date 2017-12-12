مسابقات دو و میدانی مدارس شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی رئیس آموزش و پرورش گناوه پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه این مسابقات گفت: دو و میدانی از رشته‌های مادر است و خوشبختانه شهرستان گناوه از دیر باز در این رشته مستعد بوده و مقام‌های زیادی در سطح کشور و بین‌المللی کسب کرده است.

وی تصریح کرد: ورزشکاران دو و میدانی گناوه در سطح کشور شناخته شده هستند و سالانه در مسابقات کشوری حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و مقام آور هستیم.

رئیس آموزش و پرورش گناوه بیان داشت: شناخت و کشف این استعدادها را مدیون معلمان ورزشی هستیم که دلسوزانه و با تمام توان در حال تلاش هستند و قطعا خیلی از مربیان ورزش ما حرف‌های زیادی در سطح کشوری خواهند داشت.

وی اظهار داشت: با وجود استعدادهای فراوان در شهرستان گناوه باید در تلاش باشیم که دیگر رشته های ورزشی نیز مانند دو و میدانی یک پای ثابت کسب مقام در سطح کشوری باشد.

رئیس انجمن دو و میدانی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در این مسابقات در دو ۱۰۰ متر سید پویا هاشمی از مدرسه سلمان فارسی، حسین خدری از دکتر حسابی و امیر حسین احمدی از شهید ارجمند در دو ۲۰۰ متر ابوالفضل صالحی از دکتر حسابی، محمد امین ملک‌زاده از شهید موسایی و محمد حسین آزاد از شهید ثقفیان، در دو ۸۰۰ متر محمد حسن منصورزاده از مدرسه شهید زنگی، پوریا بویراتی از دکتر حسابی و علیرضا رستمی از شهید زنگی مقام های اول تا سوم دو را کسب کردند.

عبدالحسین داودی افزود: در پرش طول علی حسنی از مدرسه شهید ثقفیان، محمد حسن خدری از سلمان فارسی و علیرضا حسینی از امام حسن مجتبی کسب مقام کردند.

وی تصریح کرد: در پرتاب وزنه حمیدرضا شمسی از مدرسه دکتر حسابی، امیر ارسلان عباسی از بلال و جواد رستمی از شهید زنگی مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در پرتاب توپ علیرضا حسینی از مدرسه امام حسن مجتبی، حمید رضا شمسی از دکتر حسابی و سینا رستمی از حر خسروی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان مسابقات که با حضور اسکندر احمدی مدیریت آموزش و پرورش گناوه، غلامرضا خدری کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش، عبدالحسین داودی رییس انجمن دو و میدانی آموزش و پرورش استان بوشهر و معلمان ورزش مدارس ابتدایی گناوه به مقام آوران جایزه، مدال و لوح یادبود اهدا شد.