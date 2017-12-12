به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، حسین امیدمقدم اظهار کرد: طرح فهرستبرداری نمونه پایه در استان زنجان همزمان با کل کشور از ۱۸ آذرماه امسال به مدت دو هفته اجرا میشود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان ادامه داد: با توجه به ماهیت آمارگیریهای خانواری مستمر در بسیاری از موارد لازم است از نمونه پایه استفاده شود و طرح فهرستبرداری نمونه پایه در استان زنجان همزمان با کل کشور با این ویژگی اجرا میشود.
امیدمقدم خاطرنشان کرد: نمونه پایه، نمونه معرف بزرگی است که میتوان از آن زیرنمونههایی را به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی چند آمارگیری یا چند دوره از یک آمارگیری انتخاب کرد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان، تصریح کرد: فهرستبرداری به عملیاتی گفته میشود که در طی آن ضمن مراجعه به محدوده مشخص شده همه مکانها و خانوارها در قالب فرم فهرستبرداری فهرست میشود.
امید مقدم یادآور شد: بر اساس توصیههای سازمان ملل پس از پایان هر سرشماری عمومی نفوس و مسکن لازم است چارچوب تهیه نمونه پایه تغییر کرده و نمونه پایه جدید بر اساس چارچوب مناسب حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن انتخاب شود. در ایران نیز اولین طراحی نمونه پایه در سال ۱۳۸۴ با استفاده از فهرست بلوکها و آبادیهای کشور که از سرشماری عمومی کارگاهی ۱۳۸۱ به دست آمده، ساخته شد.
وی اظهار کرد: از این فهرست برای انتخاب خانوارهای نمونه طرحهای آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار در مناطق شهری و روستایی استفاده میشود. لازم به ذکر است که در استان زنجان ۱۰۲ خوشه شهری در فهرست برداری سال ۹۶ لحاظ شده است.
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