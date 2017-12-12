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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

فرماندار اهر:

مشکلات مردم اهر در حوزه امور مالیاتی آسیب‌شناسی شود

مشکلات مردم اهر در حوزه امور مالیاتی آسیب‌شناسی شود

اهر - فرماندار اهر خواستار آسیب‌شناسی و بررسی مشکلات مردم این شهرستان در ارتباط با میزان پرداخت مالیات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی سه شنبه در نشست اصناف، بازاریان و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان اهر با غلامرضا شریفی مدیرکل امورمالیاتی آذربایجان شرقی گفت: اصناف فعال در شهرستان اهر در پرداخت مالیات پیشقدم هستند اما خواستار رفع برخی ابهامات موجود در نحوه محاسبه و دریافت مالیات هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس انتظار داریم مشکلات مردم شهرستان اهر در ارتباط با میزان پرداخت مالیات آسیب‌شناسی و بررسی شود.

فرماندار اهر همچنین خواستار آموزش و اطلاع رسانی به مؤدیان در مورد نحوه پرداخت مالیات و عوارض ارزش بر افزوده در کنار اجرای قانون امور مالیاتی از سوی مسئولان امر شد.

کد مطلب 4170051

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