به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی سه شنبه در نشست اصناف، بازاریان و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان اهر با غلامرضا شریفی مدیرکل امورمالیاتی آذربایجان شرقی گفت: اصناف فعال در شهرستان اهر در پرداخت مالیات پیشقدم هستند اما خواستار رفع برخی ابهامات موجود در نحوه محاسبه و دریافت مالیات هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس انتظار داریم مشکلات مردم شهرستان اهر در ارتباط با میزان پرداخت مالیات آسیب‌شناسی و بررسی شود.

فرماندار اهر همچنین خواستار آموزش و اطلاع رسانی به مؤدیان در مورد نحوه پرداخت مالیات و عوارض ارزش بر افزوده در کنار اجرای قانون امور مالیاتی از سوی مسئولان امر شد.