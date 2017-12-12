به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی و تعامل با بانک ها به منظور تسهیل در روند پرداخت تسهیلات خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) که در محل خانه معلم برگزار شد، گفت: طی ۸ ماهه اول سال جاری از محل منابع داخلی کمیته امداد ۹۳ مورد تسهیلات به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال برای مددجویان واریز شده است

وی افزود: صندوق کارآفرینی امید نیز در سال جاری ۱۲ مورد پرداخت تسهیلات برای خرید نیسان به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در اختیار مدد جویان کمیته امداد قرار داده است.

حمیدوند در ادامه عنوان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۲۱۶ مورد پرونده با اعتباری افزون بر ۳۲میلیارد ریال برای اشتغال زایی مدد جویان به بانکهای نهاوند ارسال شده که تاکنون ۷۱ مورد پرونده با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال نهایی شده است.

وی پرداخت ۱۲۲ مورد تسهیلات از منابع داخلی و ۲۱۶ مورد تسهیلات از محل منابع بانکی در سال ۱۳۹۶ را از مهمترین برنامه کاری کمیته امداد عنوان کرد و گفت: تا پایان سال جاری بیش از ۷۲ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال تسهیلات در اختیار مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند قرار می گیرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند نیز گفت: طی سال جاری۴۳ تخته فرش به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از تولیدات مددجویان به فروش رسیده است.