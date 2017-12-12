به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده ظهر سه شنبه در دیدار فرماندار اسدآباد گفت: در صورت تخصیص اعتبار، سد نعمت آباد اسدآباد سال آینده آبگیری خواهد شد چرا که کار بدنه سد به پایان رسیده است.

وی افزود: در شهرستان اسدآباد تخصیص موجود است و برای مصارف صنعتی و بخش اشتغالزایی که مورد تاکید دولت است آمادگی کامل وجود دارد تا در سریعترین زمان آن را انجام دهیم.

ستوده ادامه داد: اولویت اول در استان و به خصوص شهرستان اسدآباد نصب کنتور هوشمند آب وبرق بر روی چاه ها است که تعهد داریم تعداد ۴۰۰ دستگاه را تا پایان سالجاری نصب کنیم.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان تاکید کرد: تاکنون در شهرستان اسدآباد تعداد ۵۷۰ دستگاه کنتور اعم از هوشمند و حجمی نصب شده و این روند با سرعت در حال اجراست.

ستوده افزود: از ابتدای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان اسدآباد تا کنون تعداد ۱۷۵ چاه غیر مجاز پر و مسدود شده که به میزان بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در بر داشته است.

وی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز تعداد ۶ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان اسدآباد پر و مسلوب المنفعه شده که خوشبختانه با این روند دیگر شاهد فعالیت چاه غیرمجازی در شهرستان نخواهیم بود.

فرماندار شهرستان اسدآباد نیز با بیان اینکه تصمیم گیری ها بصورت جزیره ای شده و بعضی از قسمت ها از وضعیت یکدیگر اطلاعی ندارند، ادامه داد: خوشبختانه در شهرستان اسدآباد انجام کارها با سرعت و بصورت قانونی انجام می شود.

حسین افشاری گفت: برای پیشرفت باید درک درستی از برنامه ها و اقدامات داشته باشیم تا بتوانیم به هدف خود برسیم.

فرماندارشهرستان اسدآباد تاکید کرد: در شهرستان حدود ۶۳۶ چاه عمیق مجاز وجود دارد که سالانه به میزان ۲۳۴ میلیون مترمکعب یعنی معادل ۸ برابر سد اکباتان از این چاهها آب برداشت می شود که اگر اینچنین ادامه پیدا کند تا ۱۵ سال آینده مشکل اساسی در شهرستان خواهیم داشت.

افشاری گفت: به طور جدی در شهرستان مخالف کاشت چغندر قند هستیم چون مصرف آب زیادی دارد و بدنبال کشت های کم آب بر و جایگزین برای این کشاورزان هستیم.

وی از پیگیری جذب اعتبارات برای سد نعمت آباد خبر داد و گفت: مهمترین مشکل در شهرستان نداشتن یک منبع آب همانند تغذیه مصنوعی است که در صورت تامین اعتبار در سال آینده دو تغذیه مصنوعی در شهرستان کلید می خورد.