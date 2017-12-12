تمامی فرآیندهای عملیات دریایی در هرمزگان الکترونیکی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، مهدی نوفرستی اظهارداشت: در راستای اهداف کلان سازمان بنادر و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و همچنین به منظور الکترونیکی کردن فرآیندهای عملیات دریایی و تسهیل جریان کاری، سامانه جامع دریایی(IMAS) با امکان پشتیبانی از روی شبکه اینترنت، از نخستین روز مردادماه سال جاری در بندر شهید رجایی و سایر بنادر استان راه اندازی شد.

وی ادامه داد: در این سامانه مالکان شناورها و شرکت های نمایندگی کشتیرانی بدون نیاز به مراجعه به بندر، خدماتی از قبیل ثبت نوبت شناورها، درخواست اجازه حرکت و در آینده نزدیک، تمامی خدمات دریایی را از طریق سامانه جامع دریایی دریافت می کنند.

به گفته نوفرستی، شرکت های نمایندگی کشتیرانی در هرمزگان می توانند پس از دریافت نام کاربری، بدون نیاز به نصب نرم افزار و از طریق درگاه اینترنتی به این سامانه دسترسی داشته باشند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تمامی استعلامات لازم از سازمان ها و ادارات مختلف از جمله گمرک، برای صدور اجازه حرکت شناورها، به صورت الکترونیک و از سایت IMAS انجام می گیرد و در نهایت فایل اجازه حرکت برای نماینده کشتیرانی قابل چاپ، دانلود و یا ارسال برای کشتی خواهد بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای راه اندازی این سامانه و انتقال تغییرات انجام شده در فرآیندهای جاری بنادر، طی پنج ماه اخیر کارگاه های آموزشی مختلفی در بندر شهید رجایی و اغلب بنادر استان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا، بیش از یکهزار نفر- ساعت آموزش به نمایندگان شرکت های کشتیرانی ارائه و گواهینامه های معتبر آموزشی نیز برای آنها صادر شده است.

نوفرستی از جمله مزایای عملیاتی سامانه جامع دریایی را کاهش زمان کشتی ها در بنادر (پورت تایم) دانست و گفت: با بهره گیری از خدمات الکترونیکی این سامانه، شاخص پورت تایم به طور متوسط ۴۵ دقیقه بهبود می یابد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کاهش مراجعه و تردد مشتریان و ارباب رجوع درون بندر جهت دریافت خدمات دریایی، کاهش ترافیک، بهینه سازی مصرف سوخت، کمک به حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف کاغذ و لوازم مصرفی اداری را از دیگر دستاوردهای راه اندازی این سامانه عنوان کرد.