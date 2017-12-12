ضرورت ایجاد صلح صادق و عادلانه بر پایه عدالت و کرامت انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در راستای برگزاری هم اندیشی تخصصی «باز خوانی اندیشه های امام خامنه ای در حوزه صلح و عدالت» بر این امر تاکید نمود که صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی جزء حقوق اولیه و ذاتی بشر است. هیچ کس و به هیچ بهانه ای نمی‌تواند این حق را از ابناء بشر سلب کند؛ اما تحقق این حقوق مستلزم تلاش برای برداشت مشترک از این مفاهیم است.

در ادامه وی افزود: هدف مجمع جهانی صلح اسلامی از برگزاری این هم اندیشی استفاده از همفکری و نظرات کارشناسی نخبگان و متفکرین ایران اسلامی به باز خوانی مفهومی و روش اندیشه های شناختی امام خامنه ای در حوزه صلح و عدالت است، تا ضمن بستر سازی و ساخت تئوریک برای آشنایی با آموزه های اسلام ناب محمدی ، ارزش های اسلامی را در قالب های مناسب با مشارکت نخبگان و اندیشمندان خارجی در سطح جهان مطرح نماید.