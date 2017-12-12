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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی مطرح کرد؛

ضرورت ایجاد صلح صادق و عادلانه بر پایه عدالت و کرامت انسانی

ضرورت ایجاد صلح صادق و عادلانه بر پایه عدالت و کرامت انسانی

داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی  اظهار داشت: باید صلح صادق و صلح عادلانه در جهان ایجاد شود صلحی که بر پایه عدالت و کرامت انسانی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در راستای برگزاری هم اندیشی تخصصی «باز خوانی اندیشه های امام خامنه ای در حوزه صلح و عدالت» بر این امر تاکید نمود که  صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی جزء حقوق اولیه و ذاتی بشر است. هیچ کس و به هیچ بهانه ای نمی‌تواند این حق را از ابناء بشر سلب کند؛ اما تحقق این حقوق مستلزم تلاش برای برداشت مشترک از این مفاهیم است.

در ادامه وی افزود: هدف  مجمع جهانی صلح اسلامی از برگزاری این هم اندیشی استفاده از همفکری و نظرات کارشناسی نخبگان و متفکرین ایران اسلامی به باز خوانی مفهومی و روش اندیشه های شناختی امام خامنه ای  در حوزه صلح و عدالت است، تا ضمن بستر سازی و ساخت تئوریک برای آشنایی با آموزه های اسلام ناب محمدی ، ارزش های اسلامی را در قالب های مناسب با مشارکت  نخبگان و اندیشمندان خارجی در سطح جهان مطرح نماید.

کد مطلب 4170088

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