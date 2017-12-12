حجت الاسلام علی میناپور در گفت‌وگو خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش مدیران و معاونان تهذیب مدارس علمیه لرستان در تاریخ ۲۶ آذر ماه امسال اظهار داشت: این همایش با هدف ارتقا سطح برنامه های تهذیبی برای مسئولان تهذیب مدارس علمیه استان و زیر نظر اساتید مجرب اخلاق از استان قم برگزار می شود.

وی نقش حوزه های علمیه را در تبلیغ دین و صیانت از سیره اهل بیت(ع) بی بدیل دانست و افزود: حوزه های علمیه باید نقشی مضاعف در ترویج فرهنگ انس با سیره اهل بیت (ع)، احادیث و قرآن داشته باشند و اخلاق مداری در راس برنامه های تهذیبی این حوزه ها باشد.

مدیر حوزه های علمیه لرستان گفت: طلاب و علاقمندان به فراگیری علوم دینی با تحصیل در مدارس علمیه و تهذیب به عنوان پرچمداران صیانت از ارزش ها و مبانی دینی محسوب می شوند و همواره در راه ترویج دین مبین اسلام و مکتب تشیع تلاش می کنند.

وی افزود: حوزه های علمیه باید مبلغان و طلابی توانمند، آگاه و مسلط به مسائل روز و بین المللی تربیت کنند تا بتوانند پاسخگوی سوالات و شبهات دیگران در زمینه های مختلف دینی و معنوی باشند.

حجت الاسلام میناپور خاطر نشان کرد: بر این اساس معاونان تهذیب و پژوهش مدارس علمیه باید ارتقا فرهنگ پژوهش را در راس برنامه های خود قرار دهند و طلاب را به این امر تشویق و ترغیب کنند.

مدیر حوزه های علمیه لرستان با بیان اینکه امروز روحانیت باید در تبلیغ دین از ابزارهای جدید استفاده کند گفت: حوزه های علمیه باید طلاب را با خصوصیات ولایت محوری، استکبار ستیزی، کارآمد و ارزشی بر اساس آرمان های نظام اسلامی تربیت کنند.