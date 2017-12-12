گفتمان دینی عفاف و حجاب در رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جلیلی، ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اهمیت حجاب و عفاف در آموزههای دینی ۲۰ آذرماه گفتمان دانش آموزی با موضوع عفاف و حجاب در مدرسه بانو سلیمی با حضور مدیران، معلمان و دانش آموزان در مدرسه بانوسلیمی رباط کریم برگزار شده است.

وی محورهای این گفتمان دینی را با اهمیت شمردن حجاب و عفاف، عنوان کرد و افزود: دشمنان دین اسلام حجاب و عفاف را همیشه یکی از مهم ترین موانع در راستای عملیاتی کردن برنامه های خود برای تضعیف دین اسلام دانسته اند و متاسفانه جامعه امروز ما به جهت حملات دامنه‌دار, منظم و هدف‌دار دشمنان که با بهره‌گیری از جدیدترین وسایل ارتباط جمعی صورت می‌گیرد تحت تأثیر قرار گرفته و در مواردی شاهد بدحجابی‌هایی در سطح جامعه هستیم.

وی بیان داشت: اگر چه دشمنان شبانه روز با انواع و اقسام برنامه‌ها در حال ترویج بی‌حجابی هستند، اما ما باید در صدد خنثی کردن این برنامه ها باشیم و با ترویج فرهنگ حجاب اثر گذار باشیم.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی تبلیغات اسلامی رباط کریم در پایان اظهار داشت: در این گفتمان به سوالات و ابهامات دانش آموزان در زمینه های مختلف دینی و حجاب پاسخ داده شد.