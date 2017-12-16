حواشی آزادراه شیراز-اصفهان تمامی ندارد/«راه»آلودگی آب«آزاد»می شود

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، هادی فتحی: بزرگترین پروژه ملی استان فارس را طی چند سال گذشته می تواند آزاد راه شیراز به اصفهان دانست که به طول حدود ۲۲۵ کیلومترعملیات آن از سال ۸۹ آغاز شد. هرچند که طرح مطالعاتی این آزاد راه مربوط به حدود ۴۰ سال پیش بود و سال گذشته نیز شاهد کلنگزنی عملیات اجرایی بخشی از مسیر پروژه بودیم.

طی سال های گذشته این پروژه ملی مسئولین کشور و استانی زیادی را به خود دیده که هرکدام به نوبه خود زمان افتتاح آن را سال بعد اعلام کردند اما مشکلاتی وجود داشته که هر ساله وعده دیگری داده شده است.

اما در این راستا مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی این پروژه شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته هرچند که سال گذشته بحث تغییر مسیر بخشی از میانه راه این بزرگراه به دلیل وجود درختان مطرح شد و حتی در خصوص قطع شدن درختان در مسیر نیز سخنانی شنیده شد که البته مسئولین همواره این مهم را تکذیب کردند.

آزادراه پر حاشیه امروز حاشیه دیگری به خودش دیده است به طوریکه یکی از کارشناسان بهداشت منطقه معتقد است که تردد خودروها تاثیر مخربی بر منابع آبی سد درودزن می گذارد.

خطر تاثیر منوکسید کربن در آب شرب شیراز

در این راستا کارشناس مسئول بهداشت محیط کامفیروز در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: مشکلی که مسئولین باید به آن توجه ویژه داشته باشد جلوگیری از تاثیر گاز منوکسید کربن بر آب موجود بر سد درودزن است.

فرزاد توکل ادامه داد: ساخت آزادراه به طور حتم حرکتی بسیار مهم است اما باید بدانیم که تردد در این مسیر بسیار خواهد بود و به دلیل کوتاهی راه به اصفهان و شمال کشور به طور یقین خودروهای سنگین نیز تردد خود را به این مسیر خواهند داشت.

کارشناس مسئولین بهداشت محیط کامفیروز تاکید کرد: سد درودزن در میان کوه قرار گرفته و گازهای ناشی از تردد خودروها از جمله منوکسید کربن در میان این کوه ها خواهد ماند و از طرفی مسیر باد نیز در این منطقه مشخص است.

توکل ادامه داد: این کار به طور ثابت در میان کوه خواهد ماند و بر مخزن سد درودزن خواهد نشست که این وضعیت به طور حتم برای مدت طولانی بر سلامت مردم شیراز و مرودشت تاثیر خواهد داشت.

وی یادآور شد: هرگونه آلودگی در آب را می توان با راه اندازی یک تصفیه خانه مجهز از بین برد اما وجود گاز منوکسید کربن به راحتی قابل رفع نیست و به طور مستقیم طی سال ها بر سلامت مردم و مصرف کنندگان این آب تاثیر می گذارد.

توکل ادامه داد: بخشی از رودخانه های تامین کننده آب سد درودزن در کنار مسیر آزاد راه قرار دارند که تاثیر آلایندگی تردد خودروها بر این رودخانه ها فراوان است.

کارشناس مسئول بهداشت محیط کامفیروز تاکید کرد: مسئولین باید قبل از راه اندازی این آزادراه فکر سال های آینده و سلامت مردم شیراز و مرودشت را نیز داشته باشند نه اینکه به دلیل تاثیر این گاز در طولانی مدت، راه چاره را برای آینده گذاشت.

وی افزود: وضعیت وزش باد، فاصله آزاد راه تا رودخانه ها و مخزن سد و... به طور کامل مشخص است بنابر این باید از امروز به فکر احتمالات و اتفاقات آینده بود.

احتمال آلودگی باید بررسی شود

اما در این رابطه پدر هیدرولوژی آب های زیرزمینی در ایران در خصوص برخی موضوعات مطرح شده مبنی بر اینکه احداث آزادراه شیراز - اصفهان و آلودگی آب سددرودزن موثر است، به خبرنگار مهر گفت: این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد و فقط با صحبت نمی توان آن را تایید یا رد کرد.

عزت الله رییسی افزود: در این راستا ضروری است حرکت گاز منوکسید کربن بر روی آب بررسی شود و البته باید این را در نظر داشت که احداث آزادراه باعث کم شدن ۷۰ کیلومتری مسیر می شود در نتیجه میزان کمتری بنزین و گازوئیل استفاده می شود در نتیجه آلودگی کمتری ایجاد می شود.

این محقق و استاد دانشگاه شیراز تاکید کرد: با این وجود برای بررسی دقیق باید بر روی این موضوع مطالعاتی انجام شود.