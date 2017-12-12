افزایش ۵ برابری دانشمندان برتر/ فعالیت نیم درصد اساتید در تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر رضا ملک زاده در سومین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: باید از افرادی که از نظر علمی فعال هستند، حمایت شود، چراکه با حمایت از نیروی انسانی فعال، کیفیت پژوهش در دانشگاه ها افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه بشر همواره کارهای سخت را در شرایط دشوار به انجام رسانده است، گفت: در پزشکی هم بزرگترین کشفیات در شرایط سخت به وجود آمده است. مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی و اعضای هیات علمی باید با وجود شرایط سخت، در خود انگیزه کار ایجاد کنند و دچار شکست و ناامیدی نشوند و با فراگیری مهارت های لازم انگیزه کار را در خود پرورش دهند.

ملک زاده ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی ۳۰ درصد دانشگاه های کشور را تشکیل می دهند و باید تا سال ۱۴۰۴ در منطقه از نظر تولید علم بهترین باشند و به برترین شاخص ها دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود سختی ها و مشکلات اقتصادی در کشور، کارهای مهمی انجام شده است، مثلا برای اولین بار موسسه ای به نام نیماد تاسیس شد، طرح ها و برنامه های جدیدی اجرا شد، واحدها و مراکز تحقیقاتی افزایش پیدا کرد و مراکز تحقیقاتی که ردیف بودجه ای دارند از ۳۴ مرکز به ۵۳ مرکز رسید.

معاون وزیر بهداشت گفت: بیش از ۴۰ هزار مجله و کتاب را به صورت آنلاین در اختیار تمام محققان قرار دادیم و همکاری های بین المللی خوبی در سطح دانشگاه ها شکل گرفته و کمیته اخلاق تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: در ابتدای دولت یازدهم در علوم پزشکی ۱۰۸ دانشمند برتر در کشور وجود داشت که در سال ۱۳۹۴ به ۲۹۸ نفر و در حال حاضر به ۵۳۰ نفر رسیده است، یعنی تعداد دانشمندان برتر نزدیک به پنج برابر افزایش پیدا کرده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه از ۳۳۶ پروژه مهم تحقیقاتی در ۴ سال گذشته در سطح وزارت بهداشت حمایت شده است، خاطرنشان کرد: کار مهمی که باید انجام شود، حمایت از نیروی انسانی است، یعنی دانشگاه ها باید از نیروهای خوب خود حمایت کنند و ما در این زمینه تلاش های بسیاری کرده ایم.

وی افزود: از ۲۰ هزار عضو هیات علمی، تنها ۵۳۰ نفر یا به عبارتی نیم درصد آنها در طرح های تحقیقاتی فعال هستند، لذا باید از افرادی که از نظر علمی فعال هستند، حمایت شود، چراکه با حمایت از نیروی انسانی فعال کیفیت پژوهش در دانشگاه ها افزایش پیدا می کند.

ملک زاده ادامه داد: با وجود مشکلات ۱۰ سال زودتر از اسناد بالادستی به اهداف خود رسیده ایم و همین باعث شده در منطقه از نظر تولید علم رتبه خوبی را کسب کنیم، کشور در بانک اطلاعاتی اسکوپوس از رتبه ۲۲ در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۶ جهانی رسیده است، بسیاری از کشورها مانند، ترکیه، سوئیس، سوئد، بلژیک، دانمارک، مالزی، اتریش، رژیم صهیونیستی و سنگاپور در این رتبه بندی پس از ایران قرار گرفته اند و در واقع حدود ۴۵ درصد این مقالات در موضوع علوم پزشکی منتشر شده اند.

وی یادآور شد: ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی با انتشار ۴۳ هزار و ۵۵۷ مقاله در بانک اطلاعاتی ISI رتبه ۱۷ جهانی و دوم منطقه را به دست آورده است، درحالیکه در سال ۲۰۱۵ تعداد مقالات ما در ISI تعداد ۳۴ هزار و ۹۰۴ مقاله بود. یعنی طی این یک سال رشد ۲۴ درصدی در تعداد مقالات علمی ISI تجربه شده است و همچنین در تولید مقالات پزشکی دنیا، ایران از رتبه ۲۰ در ۲۰۱۱ به رتبه ۱۸ در ۲۰۱۶ در جهان رسیده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: دانشگاه ها باید به امر آموزش و پژوهش اهمیت بیشتری بدهند، حتی در شرایطی که بودجه اندکی در اختیار دارند، از این بودجه کم، کمتر مایه نگذارند و برای پژوهش اولویت قائل شوند. علاوه بر آن فناوری نیز مهم است، چراکه در بخش فناوری می توان به تولید درآمد رسید، زیرا بسیاری از دانشگاه های درجه یک دنیا با فناوری پیشرفت کرده اند.

وی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان در کشور افزایش پیدا کرده است و بعضی از این شرکت ها درآمدهای زیادی دارند، لذا باید روی این شرکت ها سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. ما توانستیم برای شرکت های دانش بنیان در زمینه سلامت، در صندوق نوآوری کمک ۵۰ درصدی دریافت کنیم.

ملک زاده با بیان اینکه در بخش فناوری ۳۱ رتبه ارتقا داشته ایم، گفت: می توان در زمینه فناوری و پژوهش پیشرفت بیشتری کرد، نباید فراموش شود، گاهی راه حل ها از معبر پژوهش می گذرد.

وی خاطرنشان کرد: وزرات بهداشت برای ارتقای شاخص های کمی و کیفی پژوهش و فناوری، اقدام به تغییر نظام ارزشیابی مراکز تحقیقاتی و تطبیق آن با شاخص های بین المللی نموده، شاخص های کیفی را به فرایند ارتقای اعضای هیات علمی افزوده و توجه به انتشار در مجلات معتبر علمی و بین المللی سازی پژوهشی را مدنظر قرار داده است.