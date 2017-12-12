کاهش ۱۶ درصدی سرقت احشام در شهرستان دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کاهش وقوع انواع سرقت ها و سرقت احشام، با توجه به وجود منابع طبیعی سرشار، مراتع مناسب، مساعد بودن شرایط جوی و طبیعی شهرستان دشتستان و سرازیر شدن خیل عظیمی از عشایر، به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

رئیس پلیس دشتستان گفت: با تلاش شبانه روزی پلیس و انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش ۱۶ درصدی وقوع سرقت احشام در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که امیدواریم با همکاری عشایر غیور شاهد توفیقات بیشتری در این زمینه باشیم.