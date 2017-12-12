بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین شاخص کیفی آلودگی در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز به ۹۶ رسید که نشانه آستانه هوای ناسالم برای گروه های حساس است.
وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۲ ظهر امروز در ایستگاههای سنجش آلودگی در وضعیت سالم و یا ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ظهر، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میدان احمد آباد با ۱۰۳ و بلوار دانشگاه ۱۰۷ و میدان امام حسین (ع) ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
رئیس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: همچنین در بزرگراه خرازی با شاخص کیفی ۹۰، خیابان پروین با میانگین شاخص کیفی ۹۲، خیابان رودکی ۸۵، چهارباغ خواجو ۸۷ وضعیت هوا سالم گزارش میشود.
وی با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاههای سنجش آلایندگی در شهرستانهای مختلف استان نیز سالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینیشهر با میانگین شاخص کیفی ۹۷، مبارکه با ۷۶، سگزی ۸۶ و کاشان ۶۸ در وضعیت سالم گزارش شده است.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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