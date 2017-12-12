به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری بخش آبپخش با اشاره به تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد شغل در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر گفت: دولت دوازدهم در صدد احیای ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده جامعه روستایی و عشایری است.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم، در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در صدد ایجاد اشتغال پایدار در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنایع فرآوری معدنی در مناطق روستایی و عشایری است.

بخشدار آبپخش تصریح کرد: اعطای تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با کارمزد ۶ درصد از جمله اقدامات دولت در راستای ایجاد اشتغال و احیای ظرفیت های اقتصادی مناطق روستایی و عشایری است.

وی افزود: این تسهیلات از طریق بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق توسعه کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت خواهد شد.

مردانلو بیان داشت: نیاز نیست متقاضیان دریافت تسهیلات حتما ساکن روستا باشند و برای کسانی که از شهر هم بخواهند در روستا سرمایه گذاری کنند، دریافت این تسهیلات امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: برای زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که در مناطق روستایی اشتغال مشارکتی ایجاد کنند، نرخ تسهیلات ۴ درصد خواهد بود.

بخشدار آبپخش ابراز داشت: دوره تنفس تسهیلات، یک ساله و بعد از آن دوره بازپرداخت، پنج ساله خواهد بود.

مردانلو بیان داشت: دولت، ضمانت این تسهیلات را نیز برای روستائیان و عشایر و افراد سرمایه‌گذار در این مناطق تسهیل کرده و سندهای منازل مسکونی روستایی، اراضی کشاورزی و واحدهای دامپروری و صنفی و سفته از جمله این ضمانت‌ها است.

بخشدار آبپخش تاکید کرد: دولت با اجرای این طرح در صدد مردمی شدن اقتصاد و ارتقای سهم بخش خصوصی و تعاونی است و در همین راستا از مشاغل موجود صیانت شده و فرصت‌های شغلی جدیدی که در مناطق کمتر توسعه یافته مغفول مانده، احیاء خواهد شد.

وی بیان داشت: ایجاد فرصت اشتغال برای جمعیت فعال کشور از جمله زنان، جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز از دیگر اهداف این طرح است و اجرای آن باعث رشد فراگیر، با ظرفیت‌های بومی می‌شود.

مردانلو تاکید کرد: دولت دوازدهم در صدد است با فرهنگ اشتغال مشارکتی و کشاورزی را که به مرور زمان آسیب دیده، را ترمیم کندد و ضمن افزایش درآمد خانوارها،امنیت غذایی کشور را نیز تامین کند.

بخشدار آبپخش با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی مهاجرت روستائیان به شهرها، موضوع اشتغال است اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح، روند مهاجرت از روستاها به شهرها، معکوس شده و شاهد ماندگاری روستائیان جویای کار در روستا باشیم.