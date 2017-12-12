توسعه ورزش نقش موثری در پیشگیری از مصرف مواد مخدر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر، اظهارداشت: لازم می دانیم تا از همه دستگاه ‌هایی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان فعالیت می‌ کنند تشکر و قدردانی کرده و فعالیت های انجام شده در این زمینه را قدر بدانیم.

وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر ریشه در اقدامات اطلاعاتی داشته و هرچه در این زمینه اقدام شود موفق تر هستیم ادامه داد: هر چه سیستم اطلاعاتی را تقویت کنیم و هماهنگی ها بیشتر شود در مبارزه با مواد مخدر هم موفق ‌تر عمل می کنیم.

استاندار یزد همچنین با تقدیر از مبارزان مواد مخدر در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی اصلی ترین حوزه ای است که با این بیماری خطرناک مبارزه می کند و در حوزه پیشگیری نیز نظرات و نقش موثری دارد.

وی ادامه داد: گاهی ممکن است پیش بیاید که احساس کنیم دچار روزمرگی شدیم لذا توصیه دارم این سوال را از خودمان بپرسیم که اگر این مبارزات انجام نمی شد اکنون چه وضعی داشتیم.

استاندار یزد با اشاره به جایگاه جغرافیایی کشور و استان اضافه کرد: گرچه می شد و می شود که بهتر از این عمل کرد اما طبیعی است که با اقتضائات امروز به دنبال روش های نوین نیز برویم و از اقدامات گذشته نیز غافل نباشیم و ندیده نگیریم.

وی با تاکید بر اینکه همسایه ما سوئد نیست و افغانستان است افزود: این شوراها در سراسر کشور نقش مهمی دارند و لازم است به سمتی برویم تا مشکلات شورای مبارزه با مواد مخدر را نیز حل کنیم.

زمانی قمی با اشاره به اینکه گلایه هایی مطرح شده در خصوص اینکه سهم استان یزد در مبارزه با مواد مخدر نادیده گرفته شده و مشکلات زیادی داریم گفت: با وزیر کشور در این زمینه مکاتباتی خواهیم داشت تا مشکلات نیز رفع شود.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با مواد مخدر را زیر سؤال می ‌برند که بی ‌انصافی می‌ کنند، اضافه کرد: بسیار جوانان عزیز ما هستند که در مسیر مبارزه با اشرار، به درجه رفیع شهادت می‌ رسند و جان خود را برای امنیت کشور به خطر می‌ اندازند از این رو زیبنده نیست و نباید این اقدامات را زیر سؤال برد.

استاندار یزد ادامه داد: باید مسئله‌ای را در نظر بگیریم و آن مسئله این است که سهم اعتبارات با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان انجام می گیرد، کافی نیست و نیاز به بودجه بیشتر است.

وی تصریح کرد: نقش ورزش را باید در استان پررنگ تر کنیم و معتقدیم جامعه ای که بیشتر با ورزش عجین باشد آسیب های کمتری خواهد داشت.

استاندار یزد با اشاره به اینکه مرکز درمانی نیز در منطقه خضرآباد برای احداث پیشنهاد شده است عنوان کرد: در زمینه تامین آب آن نیز اقدامات لازم و مکاتبات مربوطه صورت گیرد تا به تصویب برسد و برای اقدامات اجرایی مورد نظر دنبال شود.

وی با بیان اینکه باید خیران را به سمت و سویی هدایت کنیم که در حوزه آسیب های اجتماعی بیشتر ورود کنند اضافه کرد: برای درخواستی که از سوی برخی خیران در خصوص تامین زمین برای احداث مرکز نگهداری از بانوان معتاد مطرح شده نیز اعلام آمادگی می کنیم و پیگیر خواهیم بود تا زمین آن هر چه سریعتر اختصاص یابد.