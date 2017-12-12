تولید فیبر نوری در فضا آزمایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، قرار است تولید محصولات کارخانه ای در فضا برای نخستین بار آزمایش شود.

درهمین راستا یک ماشین کوچک برای تولید فیبرنوری طراحی شده است. این ماشین قرار است همراه کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی برود.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود این کارخانه کوچک که به استارت آپ Made In Space تعلق دارد، در فضا می تواند به کار خود ادامه دهد.

اندرو راش مدیر ارشد اجرایی این استارت آپ می گوید: به اعتقاد من، اکنون می توان از فضا برای مقاصد صنعتی استفاده کرد. این ماشین که کمی بزرگتر از یک دستگاه مایکروویو است، نوعی فیبر نوری به نام ZBLAN تولید می کند که تولید آن در زمین مشکل است. زیرا محیط پرجاذبه زمین سبب می شود کریستال های ریزی در فیبر به وجود آیند.

در فضا فیبرنوری ZBLAN را می توان بدون این کریستال ها ساخت و به این ترتیب قابلیت های انتقال اطلاعات آن بهبود می یابد. چنین فیبری کاربردهای مختلفی در مخابرات، لیزرها و اینترنت سریع دارد.