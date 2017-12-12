غربالگری سلامت روان ۲۵ هزار نفر در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حاجبی در خصوص جزئیات بازدید از روند خدمات تیم سلامت روان در مناطق زلزله زده کرمانشاه، افزود: هدف از این بازدید، بررسی وضعیت موجود و ارزیابی سطح آسیب های روانی ناشی از حادثه، شدت حادثه و تعداد تقریبی افراد آسیب دیده، ارزیابی تعداد نیروی روانشناس مورد نیاز، امکانات مورد نیاز ازقبیل اسکان، تغذیه و نحوه نقل و انتقال تیم ها به مناطق و همچنین هماهنگی با سایر دستگاه ها و سازمان های ذی ربط در استان از طریق برگزاری جلسات کمیته هماهنگی حمایت های روانی اجتماعی درحوادث و بلایا است.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درخصوص روند کار تیم های سلامت روان گفت: در حال حاضر تعداد ۲۴ تیم سلامت روان (۴۸ روانشناس ) شامل روانشناسان استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان در منطقه حضور دارند.

وی ادامه داد: طبق گزارشها، تا تاریخ ١٨ آذرماه، تقریبا ۲۵۷۵۰ نفر از کل افراد غربالگری شده اند که از این تعداد حدود ۲۸۰۳ نفر دارای علائم استرس هستند و نیاز به مداخلات تکنیکال دارند.

حاجبی خاطرنشان کرد: تیم های سلامت روان از طریق منطقه بندی که توسط گروه سلامت روان انجام شده است به مناطق زلزله زده اعزام می شوند.

وی گفت: این تیم ها بر اساس پروتکل کشوری حمایت های روانی اجتماعی، با مراجعه به چادرها و یا کانکس ها و منازل، با پرسیدن چند سئوال کوتاه غربالگری از تمام افراد تحت تاثیر حادثه را انجام می دهند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تصریح کرد: پس از غربالگری افراد آسیب دیده (افرادی که علائم استرس حاد دارند) را در قالب ۴ گروه سنی تقسیم نموده و با تشکیل گروه هایی که متشکل از ۸ الی ۱۲ نفر هستند، برای افراد تعیین شده جلسات مداخلات روانی اجتماعی برگزار می کنند.

حاجبی در خصوص کاربرد روش های درمانی و مداخلاتی گفت: مداخلات روانی اجتماعی براساس پروتکل کشوری حمایت های روانی اجتماعی با تاکید بر مداخلات گروهی در قالب گروه های سنی انجام می شود، لذا این تکنیک ها عبارتند از ارائه کمک های اولیه روانشناختی، توضیح واکنش های روانی، مدیریت افکار مزاحم، مدیریت بیش برانگیختگی و مدیریت اجتناب که این مداخلات طی ۳ الی ۴ جلسه برای افراد آسیب دیده با فاصله ۴ الی ۵ روز انجام می شود.

وی درخصوص ارزیابی کارکرد تیم ها بیان کرد: با توجه به شرایط منطقه از نظر دسترسی، پراکندگی و وسعت حادثه و شرایط آب و هوایی تاکنون عملکرد تیم ها خوب و قابل قبول بوده است و توانسته اند نسبت به مدت زمان سپری شده از وقوع زلزله پوشش مناسبی ایجاد کنند.

حاجبی در مورد محل خدمت کارشناسان سلامت روان در مناطق زلزله زده گفت: کارشناسان سلامت روان، برای غربال گری در مناطق آسیب دیده (شهر و روستا ) به چادرها و محل اسکان حادثه دیدگان مراجعه می کنند و با حضور در چادرها اقدام به غربالگری فعال می کنند و برای ارائه خدمات تخصصی با تعیین یک چادر در محل حادثه، افراد غربال مثبت را به چادر دعوت می کنند و مداخلات فنی را در قالب گروه های سنی زیر ۶ سال ، ۶ تا ۱۲ سال ، ۱۲ تا ۱۸ سال و ۱۸ سال به بالا ارائه می کنند.

وی گفت: شرح وظایف تیم های سلامت روان، ارزیابی سطح آسیب در منطقه، شرکت در مراسم های عمومی مردم، ارائه کمک های اولیه روانشناختی، حضور در بیمارستان هایی که مصدومین حادثه بستری شده اند، ثبت اطلاعات افراد، غربالگری فعال در چادرها و کانکس ها، تشکیل گرو های آسیب دیده، ارائه خدمات فنی و روانشناختی به افراد آسیب دیده، ارسال گزارش عملکرد منظم به سطوح بالاتر، شناسایی افرادی که نیازمند خدمات مددکاری هستند و معرفی افراد واجد شرایط به دستگاه های ذیربط و پیگیری آنها است.

وی درخصوص آموزش های مدیریت بحران به کارشناسان سلامت روان گفت: کارشناسان سلامت روان توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با همکاری انجمن علمی روانپزشکی ایران و گروه های سلامت روان دانشگاه ها در کارگاه های کشوری یا منطقه ای آموزش می بینند.

حاجبی ادامه داد: تا کنون چهار کارگاه ظرفیت سازی برگزار شده است و حدود ۱۵۰ نفر از همکاران روانپزشک و روانشناس آموزش دیده اند، در ضمن با ایجاد ظرفیت های مربی مربیان، علاوه بر تهران، امکان آموزش در استان کرمانشاه هم ایجاد شده است.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر جهت هماهنگی های بیشتر و یکسان عمل کردن در منطقه، یک کمیته هماهنگی ملی حمایت های روانی اجتماعی با مشارکت دستگاه های ذیربط تشکیل شده که نقش سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در منطقه را دارد.