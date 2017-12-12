وجود بیش از ۵۰ کتابخانه تخصصی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شجاعی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد قم برگزار شد طی سخنانی به برگزاری همایش کتابخانه‌های تخصصی این استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ کتابخانه تخصصی در قم وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به تصویب اساسنامه مجمع کتابخانه‌های تخصصی در شهریور سال ۱۳۹۴ گفت: اولین مجمع با حضور ۲۲ کتابخانه شکل گرفت و در حال حاضر هم ۳۶ کتابخانه عضو این مجمع هستند.

دبیر مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم با بیان اینکه ۸ کتابخانه هم در حال حاضر درخواست عضویت داده‌اند، ابراز داشت: تسهیل در دسترسی به منابع، وحدت حوزه و دانشگاه در دسترسی به کلیه منابع کتابخانه‌های تخصصی برای هر دو گروه از مهم‌ترین دست آوردهای تشکیل مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم بوده است.

وی همچنین به قراردادها و تفاهم نامه‌های صورت گرفته با سایر کتابخانه‌های بزرگ کشور هم اشاره و بیان کرد: بر این اساس دانشجویان و طلاب می‌توانند به سهولت نسخ خطی کتابخانه‌های بزرگ را هم در صورت نیاز در دسترس داشته باشند.