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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

دبیر مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم خبر داد؛

وجود بیش از ۵۰ کتابخانه تخصصی در قم

وجود بیش از ۵۰ کتابخانه تخصصی در قم

قم - دبیر مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم با اشاره به عضویت ۳۶ کتابخانه تخصصی در این مجمع، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ کتابخانه تخصصی در قم وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شجاعی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد قم برگزار شد طی سخنانی به برگزاری همایش کتابخانه‌های تخصصی این استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ کتابخانه تخصصی در قم وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به تصویب اساسنامه مجمع کتابخانه‌های تخصصی در شهریور سال ۱۳۹۴ گفت: اولین مجمع با حضور ۲۲ کتابخانه شکل گرفت و در حال حاضر هم ۳۶ کتابخانه عضو این مجمع هستند.

دبیر مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم با بیان اینکه ۸ کتابخانه هم در حال حاضر درخواست عضویت داده‌اند، ابراز داشت: تسهیل در دسترسی به منابع، وحدت حوزه و دانشگاه در دسترسی به کلیه منابع کتابخانه‌های تخصصی برای هر دو گروه از مهم‌ترین دست آوردهای تشکیل مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم بوده است.

وی همچنین به قراردادها و تفاهم نامه‌های صورت گرفته با سایر کتابخانه‌های بزرگ کشور هم اشاره و بیان کرد: بر این اساس دانشجویان و طلاب می‌توانند به سهولت نسخ خطی کتابخانه‌های بزرگ را هم در صورت نیاز در دسترس داشته باشند.

کد مطلب 4170187

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