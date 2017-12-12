حادثه؛علت افزایش قیمت نفت برنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ تعطیلی خط لوله نفت فرتیز دریای شمال سبب شد بخش عمده‎ای از عرضه نفت مختل شود و قیمت شاخص نفت خام برنت برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۵ میلادی به بالای ۶۵ دلار برای هر بشکه برسد.

در ساعت‌های نخست معاملات امروز بازار نفت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۶۰ سنت افزایش به ۶۵ دلار و ۲۹ سنت رسید. آخرین بار که قیمت این شاخص به بالای ۶۵ دلار برای هر بشکه رسید، ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی بود.

خط لوله فرتیز که با ظرفیت انتقال روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت، بزرگترین خط لوله انگلستان است، دیروز (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) پس از آشکار شدن برخی شکاف‌ها تعطیل شد.

بانک ای‌ان‌زد اعلام کرد: واکنش بازار (به تعطیلی خط لوله فرتیز) نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت عرضه در بازار، هر اختلالی در عرضه می‌تواند در افزایش قیمت‌ها موثر باشد.