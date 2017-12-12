به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر سه‌شنبه در نشست با اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان دشتی با بیان اینکه این نشست‌ها با حضور مدیران مربوطه برگزار می شود، اظهار داشت: جلسات شورای اداری شهرستان با حضور مدیران کل در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مدیران کل در شهرستان حضور پیدا کنند، افزود: از نقدهای سازنده در راستای توسعه شهرستان حمایت و استقبال می کنیم.

حسینی با اشاره به اینکه تعاونی دهیاران شهرستان دشتی باید تقویت شود، ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی پاسخگو مطالبات دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نماینده مردم روستاها باشند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با حضور در روستاها از نزدیک مسائل و مشکلات آنها بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

حسینی ادامه داد: شوراها و دهیاران حلقه واسط بین مردم و مدیران شهرستان هستند که می‌طلبد از این فرصت در جهت رضایت مندی مردم استفاده کرد.