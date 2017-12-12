  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

سرپرست فرمانداری دشتی:

نشست‌های هم اندیشی در روستاهای دشتی برگزار می‌شود

نشست‌های هم اندیشی در روستاهای دشتی برگزار می‌شود

دشتی- سرپرست فرمانداری دشتی گفت: نشست های هم اندیشی در روستاهای این شهرستان در جهت رفع مشکلات مردم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر سه‌شنبه در نشست با اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان دشتی با بیان اینکه این نشست‌ها با حضور مدیران مربوطه برگزار می شود، اظهار داشت: جلسات شورای اداری شهرستان با حضور مدیران کل در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مدیران کل در شهرستان حضور پیدا کنند، افزود: از نقدهای سازنده در راستای توسعه شهرستان حمایت و استقبال می کنیم.

حسینی با اشاره به اینکه تعاونی دهیاران شهرستان دشتی باید تقویت شود، ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی پاسخگو مطالبات دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نماینده مردم روستاها باشند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با حضور در روستاها از نزدیک مسائل و مشکلات آنها بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

حسینی ادامه داد: شوراها و دهیاران حلقه واسط بین مردم و مدیران شهرستان هستند که می‌طلبد از این فرصت در جهت رضایت مندی مردم استفاده کرد.

کد مطلب 4170196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها