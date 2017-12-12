اختصاص ردیف اعتباری برای طرح ملی گیاهان دارویی در بودجه ٩٧

به گزارش خبرنگار مهر پیمان یوسفی آذر در نشستی خبری با بیان اینکه طرح ملی گیاهان دارویی در بودجه ٩٧ بعد از ٣٥ سال برای اولین بار ردیف اعتباری مستقل گرفته است، گفت: این اتفاق بسیار خوبی در جهت توسعه طرح ملی گیاهان دارویی است.

وی با بیان اینکه در بحث گیاهان دارویی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن نداریم، افزود: گردش مالی گیاهان دارویی در جهان حدود ١٢٠ میلیارد دلار و در کشور آلمان حدود ٣٩ میلیارد دلار است ضمن اینکه گردش مالی گیاهان دارویی در ایران ٣٧٦ میلیون دلار است.

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی تصریح کرد: بنابراین بنده به هیچ عنوان نمی پذیرم کسی عنوان کند حوزه گیاهان دارویی اقتصادی نیست این حوزه کاملا اقتصادی است.

یوسفی آذر در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری اولین پویش (کمپین) ملی گیاهان دارویی در بهمن ماه سال جاری در برج میلاد تهران خبر داد و اضافه کرد: ما بیشتر از تولید و فرآوری نیاز داریم در زمینه فرهنگ مردم کار کنیم و آموزش و آگاهی را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه ١٠٥ هزار هکتار زعفران کاری در کشور داریم، افزود: حدود ٩٠ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود اما از بازارهای جهانی بی بهره ایم و فقط محصول خام صادر می کنیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آیا ما توانستیم زعفران ایران را روی میز دنیا قرار دهیم؟ نتوانستیم.

یوسفی آذر با اشاره به وضعیت مطلوب تولید گل محمدی در کشور گفت: ٦٥ درصد اسانس گل محمدی دنیا را بلغارستان تامین می کند و باقی آن را نیز کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ترکیه؛ متاسفانه ایران سهم چندانی در این بازار ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از واردات بی رویه گیاهان دارویی به کشور انتقاد کرد و افزود: برای جلوگیری از واردات بی رویه گیاهان دارویی به کشور، امسال در کتاب مقررات صادرات و واردات، برای ١٢٠ محصول تعرفه واردات تعیین شده که کمترین آن ٥ درصد است.

یوسفی آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضع تعرفه سنگین از سوی برخی کشورها برای واردات زعفران از ایران اظهار داشت: یکی از این کشورها، هند بوده که تعرفه۳۰ درصدی برای واردات زعفران از ایران اعمال کرده است. ما نیز با وزارت خارجه و گمرک در این زمینه مکاتباتی را انجام داده ایم ضمن اینکه اخیراً معاونت اقتصادی در وزارت خارجه شکل گرفته که امیدوار هستیم به حل این گونه چالش ها کمک کند.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل صفرشدن تعرفه واردات، زعفران از کشور افغانستان این است که این کشور عضو سازمان تجارت جهانی است، گفت: در صورتی که کشورهایی مانند هند به این اقدامات خود در برابر ایران ادامه دهند، ما نیز سیاست های تنبیهی برای آنان در نظر می گیریم. به عنوان مثال در زمینه واردات کالاهایی مانند برنج از این کشورها، سیاست های سخت گیرانه تری نسبت به قبل اعمال خواهد شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه صادرات زعفران باید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: ما به فعالان بخش خصوصی که اقدام به افتتاح دفتر در کشورهای ۱۰ گانه ای که مدنظر ما هستند نمایند تسهیلات با بهره ۶ درصد اختصاص خواهیم داد.

یوسفی آذر کشورهای هدف را چین، استرالیا، هند، کانادا، آلمان، سوئیس، انگلیس، فرانسه و غیره عنوان کرد.

به گفته وی ظرف ۵ سال آینده صادرات زعفران به ایران طبق برنامه ریزی انجام شده طی ۵ سال آینده به ۲.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.