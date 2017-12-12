فرصتی برای آزمون و خطا در استان ایلام نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با شورای معتمدین و هیئت صلح و سازش پلیس استان اظهار داشت: همه باید برای حرکت استان به سمت توسعه و کم کردن غبار محرومیت آستین های همت را بالا بزنیم و از مسائل حاشیه ای پرهیز کنیم.

وی تاکید کرد: تقسیم بندی استان به شمال و جنوب و مدیرانی شمالی و جنوبی نه تنها گره هی از مشکلات استان باز نمی کند بلکه فرصت خدمت به مردم را نیز از بین می برد.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تبعیت همگان از قانون تاکید کرد و گفت: قانون فصل الخطاب همه امور است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط دنیای امروز ارتباطات بسیار گسترش پیدا کرده که در این میان مشکلات بین افراد نیز بیشتر می شود که نیازمند حل و فصل است.

استاندار ایلام اظهار داشت: شکل گیری شورای معتمدین پلیس اقدامی ارزشمند است، شکل گیری و فعالیت این نهاد مردمی توسط فرماندهی انتظامی استان علاوه بر کاهش هزینه های اجتماعی ضریب امنیت را در اقصی نقاط استان ایلام افزایش داده است.

وی از عموم بزرگان ایلات و طوایف استان خواست یار و همراه مدیران در رسیدگی به مشکلات مردم باشند.