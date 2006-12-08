شناسایی آسیب های آموزش حوزه / تدوین ساختار آموزشی پژوهش محور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام بهجت پور در نخستین نشست خود با طلاب در مدرسه علمیه شهید صدوقی با اشاره به رویکرد جدید حوزه در نظام آموزشی گفت : تلاش می کنیم تعریف جدیدی از ساختار آموزشی حوزه به ویژه در معاونت آموزش و بخش های مختلف آن ارائه دهیم تا پاسخگوی کاستی های آموزشی حوزه باشد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه گفت : نظام آموزشی حوزه فراتر از چند متن درسی است و مفهوم تحول آموزشی حوزه به معنای سبک کردن وزنه علمی طلاب نیست بلکه آموزش علاوه بر روان بودن باید مفاهیم متعالی دروس حوزوی را نیز در برداشته باشد.

وی مدرک گرایی را ازبیماری های آموزشی محافل علمی دنیا دانست و گفت : کسانی که در نظام آموزشی مدرک گرا پرورش می یابند، افراد متفکری نخواهند بود. مدارک سطوح مختلف حوزوی علاوه بر اینکه نشان دهنده جایگاه علمی طلاب است بیانگر قدرت تفکر او نیز است.

بهجت پور دومین گام تحول آموزشی حوزه را اصلاح ساختار آموزشی بر شمرد و افزود : توجه به ساختار آموزشی مناسب در جهت رشد توان علمی طلاب امری اجتناب ناپذیر است ، ساختارآموزشی حوزه باید به گونه ای باشد که توان پژوهش را در طلاب ایجاد کند و طلبه به حوزوی بودن خود ببالد.