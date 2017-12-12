نقش ائمه جمعه در فرهنگ سازی و حل مشکلات غیرقابل انکار است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری در گردهمایی ائمه جمعه که ظهر سه شنبه در شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد، اظهار کرد: ائمه جمعه نقش تأثیرگذاری در حوزه ها و مناطق مختلف ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار برای رونق و توسعه گیلان و رفع مسأله اقتصادی مهم ترین نیاز استان است، افزود: همه مسئولان از جمله ائمه جمعه باید در راستای ایجاد فضای مساعد به منظور حضور و فعالیت سرمایه گذاران در سطح استان همکاری و تعامل کنند.

استاندار گیلان با اشاره به برخورد قاطع با مفسدان در سطح استان، گفت: به عنوان نماینده عالی دولت در استان گیلان کوچکترین فساد در کار مدیران را تحمل نکرده و بدون هیچ گونه هیاهو و جنجالی با آنها برخورد قاطع می کنم.

وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عالمانه و مدبرانه در مسیر مبارزه با فساد از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی تأکید و تصریح کرد: آمادگی هرگونه همکاری در زمینه‌ی مبارزه با فساد را داریم.

سالاری در ادامه به شناسایی ۴۸ ظرفیت در حوزه های کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گیلان با همکاری مدیران و کارشناسان خبرداد و خاطرنشان کرد: با طراحی برنامه های راهبردی مناسب بزودی اجرای آن را آغاز می کنیم.

وی همچنین به جایگاه نماز جمعه و ائمه جمعه در سطح جامعه اشاره کرد و یادآورشد: ائمه جمعه نقش بسزایی در فرهنگ سازی جامعه و زمینه سازی اقدامات توسعه‌ای دارند.

استاندار گیلان ادامه داد: ائمه جمعه به عنوان زبان مردم درخواست‌ها و مشکلات آنان را به مسئولان منعکس می‌کنند که به عنوان یک فرصت در خدمت‌رسانی به مردم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیوند میان مسئولان، مردم و ائمه جمعه فرصتی برای حل مشکلات است، اظهار کرد: رفع مشکل اشتغال، صرفاً کار دولت نیست و ائمه جمعه می‌توانند در کاهش آسیب‌های این حوزه تأثیرگذار باشد.