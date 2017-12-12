۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۴

همزمان با روز جهانی تالاب؛

قهرمان تالاب معرفی می‌شود

به منظور شناسایی، جمع‌آوری و طبقه‌بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمهای تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب طبق روال هر سال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی - مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اهداء و کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.

بنابراین گزارش، مهلت ارسال مدارک تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ و فرمهای دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها ۱۳ بهمن ماه اعلام و به نفرات برتر جوایزی اهداء می شود.

اطلاعات درخواستی را به آدرس تهران- اتوبان حکیم- پارک طبیعت پردیسان- ساختمان اداری موزه تنوع زیستی- بلوک B دفتر اکوسیستمهای تالابی یا آدرس پست الکترونیک  wetlands۲۰۱۸@gmail.com  ارسال کنند.

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۷۸۱۹۰۴  تماس حاصل کنند.

