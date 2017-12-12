به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی - مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اهداء و کلیه افراد حقیقی و حقوقی میتوانند در این رقابت شرکت کنند.
بنابراین گزارش، مهلت ارسال مدارک تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ و فرمهای دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها ۱۳ بهمن ماه اعلام و به نفرات برتر جوایزی اهداء می شود.
اطلاعات درخواستی را به آدرس تهران- اتوبان حکیم- پارک طبیعت پردیسان- ساختمان اداری موزه تنوع زیستی- بلوک B دفتر اکوسیستمهای تالابی یا آدرس پست الکترونیک wetlands۲۰۱۸@gmail.com ارسال کنند.
علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۲۷۸۱۹۰۴ تماس حاصل کنند.
نظر شما