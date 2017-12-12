انتصاب «شکراله حسن بیگی» به سمت مشاور استاندار تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،محمدحسین مقیمی استاندار تهران،در حکمی "شکراله حسن بیگی" را به سمت مشاور خود منصوب کرد.



در بخشی از حکم وی آمده است؛



جناب آقای شکراله حسن بیگی

سلام علیکم



با توجه به سوابق، تجارب ارزنده و همچنین شناختی که از تعهد و آگاهی شما در امور اجرایی دارم،به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور منصوب می نمایم.



امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی ور عایت خط مشی اعلام شده و شرح وظایف قانونی و به کار گیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های عمومی دولت" تدبیر و امید" در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند ، موفق و موید باشید.



