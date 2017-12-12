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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۶

تابش در نشست خبری عنوان کرد:

نصب مجموعا ۲۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده/نصب ۲۲۰۰ کانکس توسط سپاه

نصب مجموعا ۲۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده/نصب ۲۲۰۰ کانکس توسط سپاه

کرمانشاه- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از نصب ۲۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در کرمانشاه، اظهار داشت: در بحث تامین مصالح اولویت با مصالح فروشی های محلی است و کارگاههای تولیدی اگر مجوز برای تجهیز و تولید بیشتر هستند سریعتر اقدام کنند و ما در این زمینه کمک خواهیم کرد.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: نیروی کار و مهندسین هم از محل حادثه استفاده شود و هرکس می تواند در هر زمینه ای پیمانکاری و همکاری کند به ستاد مراجعه کند و با مردم قرار داد ببندد و سعی می شود در این زمینه نیروی غیر بومی استفاده نشود.

تابش با اشاره به اینکه بازسازی این مناطق باید رونق اقتصادی نیز در منطقه ایجاد کند اظهار داشت: توسط خود مردم واحدها احداث خواهد شد و ما در تهیه نقشه، آوار برداری، نظارت و... کمک خواهیم کرد.

رئیس بنیاد مسکن کشور خاطر نشان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۸۱۰ واحد آوار برداری شده که برای این منظور حدود ۵۷۰ ماشین آلات در منطقه مستقر کردیم.

وی ادامه داد: در بحث اسکان موقت با سپاه و ارتش قرار داد داریم و قرارگاه خاتم تا کنون توانسته با تلاشهای چشمگیر در ساخت و نصب ۲۲۰۰ کانکس اقدام کند و قرار است روزانه ۴۰۰ کانکس نصب کند و تا پایان دی ماه کار نصب کانکس پایان خواهد یافت.

تابش از نصب ۲۵۰۰ کانکس توسط بنیاد مسکن خبر داد و یادآور شد: روزانه در روستاها تقریبا ۳۰۰ کانکس نصب می شود.

تابش با اشاره به اینکه برای بازسازی به هر واحد احداثی ۸ تن سیمان رایگان اهداء خواهد شد، گفت: ۳۰ میلیون تومان تسهیلات احداثی در روستا و ۴۰ میلیون تومان در شهرها، ۵ میلیون بلاعوض به روستاها و ۶ میلیون تومان به شهرها، ۲ میلیون تومان بلاعوض برای تجهیزات منزل و۱۰میلیون وام با کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ سال و ضمانت ثبت زنجیره ای پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: اسکان موقت ظرف یکماه تکمیل خواهد شد و پیش بینی می شود در روستاها ظرف یکسال و در شهرها حدودا ۲ سال کار بازسازی پایان خواهد یافت.

رئیس بنیاد مسکن اظهار داشت: اگرچه کار ساخت مسکن مهر با ما نبوده اما در ساخت و بازسازی آن کمک خواهیم کرد.

وی از رانش زمین در اثر زلزله شدید در برخی نقاط خبر داد و گفت: در برخی روستاها رانش صورت گرفته و بر اساس مطالعه زمین شناسان و متخصصان امکان دارد برخی روستاها در این راستا جابجا شوند.

کد مطلب 4170332

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