نصب مجموعا ۲۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده/نصب ۲۲۰۰ کانکس توسط سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در کرمانشاه، اظهار داشت: در بحث تامین مصالح اولویت با مصالح فروشی های محلی است و کارگاههای تولیدی اگر مجوز برای تجهیز و تولید بیشتر هستند سریعتر اقدام کنند و ما در این زمینه کمک خواهیم کرد.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: نیروی کار و مهندسین هم از محل حادثه استفاده شود و هرکس می تواند در هر زمینه ای پیمانکاری و همکاری کند به ستاد مراجعه کند و با مردم قرار داد ببندد و سعی می شود در این زمینه نیروی غیر بومی استفاده نشود.

تابش با اشاره به اینکه بازسازی این مناطق باید رونق اقتصادی نیز در منطقه ایجاد کند اظهار داشت: توسط خود مردم واحدها احداث خواهد شد و ما در تهیه نقشه، آوار برداری، نظارت و... کمک خواهیم کرد.

رئیس بنیاد مسکن کشور خاطر نشان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۸۱۰ واحد آوار برداری شده که برای این منظور حدود ۵۷۰ ماشین آلات در منطقه مستقر کردیم.

وی ادامه داد: در بحث اسکان موقت با سپاه و ارتش قرار داد داریم و قرارگاه خاتم تا کنون توانسته با تلاشهای چشمگیر در ساخت و نصب ۲۲۰۰ کانکس اقدام کند و قرار است روزانه ۴۰۰ کانکس نصب کند و تا پایان دی ماه کار نصب کانکس پایان خواهد یافت.

تابش از نصب ۲۵۰۰ کانکس توسط بنیاد مسکن خبر داد و یادآور شد: روزانه در روستاها تقریبا ۳۰۰ کانکس نصب می شود.

تابش با اشاره به اینکه برای بازسازی به هر واحد احداثی ۸ تن سیمان رایگان اهداء خواهد شد، گفت: ۳۰ میلیون تومان تسهیلات احداثی در روستا و ۴۰ میلیون تومان در شهرها، ۵ میلیون بلاعوض به روستاها و ۶ میلیون تومان به شهرها، ۲ میلیون تومان بلاعوض برای تجهیزات منزل و۱۰میلیون وام با کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ سال و ضمانت ثبت زنجیره ای پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: اسکان موقت ظرف یکماه تکمیل خواهد شد و پیش بینی می شود در روستاها ظرف یکسال و در شهرها حدودا ۲ سال کار بازسازی پایان خواهد یافت.

رئیس بنیاد مسکن اظهار داشت: اگرچه کار ساخت مسکن مهر با ما نبوده اما در ساخت و بازسازی آن کمک خواهیم کرد.

وی از رانش زمین در اثر زلزله شدید در برخی نقاط خبر داد و گفت: در برخی روستاها رانش صورت گرفته و بر اساس مطالعه زمین شناسان و متخصصان امکان دارد برخی روستاها در این راستا جابجا شوند.