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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۹

استاندار قزوین:

امکانات آموزشی استقرار پایه دوازدهم در استان قزوین راتامین میکنیم

امکانات آموزشی استقرار پایه دوازدهم در استان قزوین راتامین میکنیم

قزوین- استاندار قزوین گفت: با بسیج همه امکانات و استفاده مطلوب از همه ظرفیت های دستگاههای اجرایی تا نیمه اول سال آینده باید نیازهای آموزشی استقرار پایه دوازدهم را در استان تامین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه شورای آموزش و پرورش استان روز سه شنبه با دستور جلسه وضعیت استقرار پایه دوازدهم، بررسی وضعیت بیسوادی استان و تامین نیازهای اردوگاه یانس آباد و ضیاء آباد به ریاست استاندار قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه گفت: استقرار پایه دهم در استان برای ما اهمیت دارد و باید بدون هیچ مشکل و چالشی در اجرای آن اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به این که اجرای این سیستم نیازمند تامین امکانات آموزشی فراوانی است و هزینه های سنگینی دربر دارد باید در یک برنامه ریزی مناسب از همه امکانات موجود و بلااستفاده بتوانیم بهره برداری بهینه کنیم تا کارها عقب نماند.

استاندار قزوین یادآورشد: برای حرکت منطقی در این مسیر باید ابتدا مطالبات و بدهی های آموزش و پرورش مشخص و به روز شود تا بتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم.

زاهدی تصریح کرد: شهرداری قزوین هم می تواند در این کار مشارکت کند و اگر در جلسات کارشناسی به جمع بندی واحدی رسیدید می توانیم نمونه آن را در برخی شهرداری های دیگر هم پیاده کرده و از ظرفیت این حوزه نیز استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: تا نیمه اول سال آینده باید بتوانیم باتجهیز مدارس، هنرستانها وکارگاههای مهارت فنی نیازهای دانش آموزان پایه دوازدهم را در قزوین تامین کنیم.

نخبگان دانش آموز باید معرفی و حمایت شوند

استاندار قزوین ضمن ابراز خرسندی از دیدار با چند دانش آموز نخبه و مدال آور استان و نیز معلم نمونه ای که با احساس تکلیف تدریس خود را برای یک دانش آموز بیمار در بیمارستان نیز ادامه داده است گفت: این افراد نه تنها برای جامعه دانش آموزی و فرهنگی ما که برای همه مردم یک الگوی مثال زدنی هستند که باید به جامعه معرفی کرده و از آنها حمایت کنیم.

وی اظهارداشت: برای من روز بسیار خوبی بود که سه دانش آموز مدال آور در المپیادهای جهانی و یک معلم پرتلاش را از نزدیک دیدم و با آنها آشنا شدم و از این حرکت در شورای آموزش و پرورش تشکر می کنم.

زاهدی اظهارداشت: همه باید بیاموزیم که گاهی فراتر از مسئولیت و وظیفه عمل کنیم تا عملکردمان مورد توجه قرار گرفته و اثربخش باشد.

استاندار قزوین در پی انتقاد معلم فداکار قزوینی که خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی و تحصیلی دانش آموزان نیازمند روستاها شد دستور داد مشکلات مطرح شده بسرعت پیگیری و حل شود.

در این جلسه از خانم سید پور معلم فداکار، گلنوش فاضل و شکیبا سردیوند چگینی دارنده مدال رقابتهای مخترعان کره جنوبی و معین قاسمی دارنده مدال نقره المپیاد زیست شناسی تجلیل شد.

کد مطلب 4170333

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