امکانات آموزشی استقرار پایه دوازدهم در استان قزوین راتامین میکنیم

به گزارش خبرنگار مهر جلسه شورای آموزش و پرورش استان روز سه شنبه با دستور جلسه وضعیت استقرار پایه دوازدهم، بررسی وضعیت بیسوادی استان و تامین نیازهای اردوگاه یانس آباد و ضیاء آباد به ریاست استاندار قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه گفت: استقرار پایه دهم در استان برای ما اهمیت دارد و باید بدون هیچ مشکل و چالشی در اجرای آن اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به این که اجرای این سیستم نیازمند تامین امکانات آموزشی فراوانی است و هزینه های سنگینی دربر دارد باید در یک برنامه ریزی مناسب از همه امکانات موجود و بلااستفاده بتوانیم بهره برداری بهینه کنیم تا کارها عقب نماند.

استاندار قزوین یادآورشد: برای حرکت منطقی در این مسیر باید ابتدا مطالبات و بدهی های آموزش و پرورش مشخص و به روز شود تا بتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم.

زاهدی تصریح کرد: شهرداری قزوین هم می تواند در این کار مشارکت کند و اگر در جلسات کارشناسی به جمع بندی واحدی رسیدید می توانیم نمونه آن را در برخی شهرداری های دیگر هم پیاده کرده و از ظرفیت این حوزه نیز استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: تا نیمه اول سال آینده باید بتوانیم باتجهیز مدارس، هنرستانها وکارگاههای مهارت فنی نیازهای دانش آموزان پایه دوازدهم را در قزوین تامین کنیم.

نخبگان دانش آموز باید معرفی و حمایت شوند

استاندار قزوین ضمن ابراز خرسندی از دیدار با چند دانش آموز نخبه و مدال آور استان و نیز معلم نمونه ای که با احساس تکلیف تدریس خود را برای یک دانش آموز بیمار در بیمارستان نیز ادامه داده است گفت: این افراد نه تنها برای جامعه دانش آموزی و فرهنگی ما که برای همه مردم یک الگوی مثال زدنی هستند که باید به جامعه معرفی کرده و از آنها حمایت کنیم.

وی اظهارداشت: برای من روز بسیار خوبی بود که سه دانش آموز مدال آور در المپیادهای جهانی و یک معلم پرتلاش را از نزدیک دیدم و با آنها آشنا شدم و از این حرکت در شورای آموزش و پرورش تشکر می کنم.

زاهدی اظهارداشت: همه باید بیاموزیم که گاهی فراتر از مسئولیت و وظیفه عمل کنیم تا عملکردمان مورد توجه قرار گرفته و اثربخش باشد.

استاندار قزوین در پی انتقاد معلم فداکار قزوینی که خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی و تحصیلی دانش آموزان نیازمند روستاها شد دستور داد مشکلات مطرح شده بسرعت پیگیری و حل شود.

در این جلسه از خانم سید پور معلم فداکار، گلنوش فاضل و شکیبا سردیوند چگینی دارنده مدال رقابتهای مخترعان کره جنوبی و معین قاسمی دارنده مدال نقره المپیاد زیست شناسی تجلیل شد.