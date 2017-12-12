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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری هاخبرداد:

توجه ویژه به مدیریت پسماند درلایحه بودجه ۹۷

توجه ویژه به مدیریت پسماند درلایحه بودجه ۹۷

معاون عمران وتوسعه امور شهری و روستایی وزیر کشوراز برنامه ریزی های دولت به منظور کمک به مدیریت پسماندها در لایحه بودجه سال۱۳۹۷ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سید محمدعلی افشانی که در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداران و روسای شوراهای حوزه های انتخابیه سخن می گفت، افزود: انتظار داریم این موضوع با رای قاطع  نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال آینده لحاظ و اقدامات خوبی برای ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی انجام شود تا شاهد حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی باشیم.

افشانی همچنین از پیگیری های وزارت کشور به منظور افزایش سهم شهرداری ها از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از احکام مرتبط با شهرداریها و دهیاریها حمایت نمایند تا زمینه ارتقای سطح خدمت رسانی آنها به مردم کشورمان افزایش یابد.

وی درادامه با بیان اینکه وزارت کشور سهم شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبارات ملی، قیر رایگان و ماشین آلات را در اولین زمان به آنها اختصاص می دهد، گفت: شهرها را دیگر نمی توان با اتکا به اعتبارات دولتی، که حکم مسکّن را دارد، اداره نمود و از آن انتظار توسعه شهر را داشت بلکه لازم است شهرداران و اعضای شوراها به فکر شناسایی مزیت های شهر و منطقه خود به منظور تعریف درآمدهای پایدار، جذب سرمایه گذار و منابع مردمی برای اجرای پروژه های شهری و تولید ثروت در شهر باشند.

افشانی همچنین با اشاره به محدودیتهای مالی موجود گفت: شهرداری ها باید از اجرای پروژه های سنگین خودداری نمایند و با توجه به مزیت های شهر و منطقه خود به سمت اجرای پروژه هایی حرکت نمایند که حداکثر ظرف دوسال پایان یابد و جنبه سرمایه گذاری داشته باشد و در آینده نزدیک برای آنها درآمد ایجاد نماید.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عدم توجه به اشتغال و معیشت را از دلایل اصلی مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی ذکر نمود وگفت: به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ باید به ایده های خلاق برای ایجاد اشتغال و تولید در روستاها و شهرهای کوچک توجه ویژه ای داشت.

وی همچنین خطاب به شهرداران و روسای شوراها گفت: باید به قوانین مرتبط با حوزه کاری خود مسلط شوید تا از ظرفیت‌های آن که برای شما درآمدزاست، برای عمران و آبادانی شهرها استفاده نمایید.

افشانی در ادامه گفت: طرح های درآمدزا و دارای بازده اقتصادی شهرداری ها را به منظور دریافت تسهیلات به بانک معرفی می نماییم.

وی افزود: ماشین Hلات موردنیاز شهرداری ها و دهیاری ها پس از اتمام مراحل اداری مناقصات و عقد قرارداد و تولید، توزیع می شود.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین گفت: لایحه اداری و استخدامی شهرداری ها که به منظور برطرف شدن مشکلات شهرداری ها در حوزه منابع انسانی تهیه و سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شورای شد، در کمیسیون تخصصی تصویب شده و در ادامه باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.

در این جلسات محمدرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت، محسن بیگلری زاده نماینده سقز و بانه، سید هادی بهادری نماینده ارومیه، صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین، شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر و علی اسدی نماینده شهربابک در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از شهرداران و روسای شوراهای حوزه های انتخابیه و فرمانداران و بخشداران مسائل و مشکلات مربوط به شهرداری ها و مدیریت شهری را بیان نمودند که برخی از آنها عبارت بود از: تسریع در تبدیل وضعیت شهرداران و کارکنان شهرداری ها، کمک به تقویت زیرساختهای گردشگری شهری و روستایی، کمک به ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی، ضرورت حمایت از شهرداری های کم جمعیت و دهیاریها، کمک به ایجاد درآمد پایدار شهرداریها، تامین ماشین آلات و قیر مورد نیاز شهرداری ها، تقویت آتش نشانی ها.

کد مطلب 4170346

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