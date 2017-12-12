توجه ویژه به مدیریت پسماند درلایحه بودجه ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سید محمدعلی افشانی که در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداران و روسای شوراهای حوزه های انتخابیه سخن می گفت، افزود: انتظار داریم این موضوع با رای قاطع نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال آینده لحاظ و اقدامات خوبی برای ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی انجام شود تا شاهد حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی باشیم.

افشانی همچنین از پیگیری های وزارت کشور به منظور افزایش سهم شهرداری ها از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از احکام مرتبط با شهرداریها و دهیاریها حمایت نمایند تا زمینه ارتقای سطح خدمت رسانی آنها به مردم کشورمان افزایش یابد.

وی درادامه با بیان اینکه وزارت کشور سهم شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبارات ملی، قیر رایگان و ماشین آلات را در اولین زمان به آنها اختصاص می دهد، گفت: شهرها را دیگر نمی توان با اتکا به اعتبارات دولتی، که حکم مسکّن را دارد، اداره نمود و از آن انتظار توسعه شهر را داشت بلکه لازم است شهرداران و اعضای شوراها به فکر شناسایی مزیت های شهر و منطقه خود به منظور تعریف درآمدهای پایدار، جذب سرمایه گذار و منابع مردمی برای اجرای پروژه های شهری و تولید ثروت در شهر باشند.

افشانی همچنین با اشاره به محدودیتهای مالی موجود گفت: شهرداری ها باید از اجرای پروژه های سنگین خودداری نمایند و با توجه به مزیت های شهر و منطقه خود به سمت اجرای پروژه هایی حرکت نمایند که حداکثر ظرف دوسال پایان یابد و جنبه سرمایه گذاری داشته باشد و در آینده نزدیک برای آنها درآمد ایجاد نماید.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عدم توجه به اشتغال و معیشت را از دلایل اصلی مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی ذکر نمود وگفت: به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ باید به ایده های خلاق برای ایجاد اشتغال و تولید در روستاها و شهرهای کوچک توجه ویژه ای داشت.

وی همچنین خطاب به شهرداران و روسای شوراها گفت: باید به قوانین مرتبط با حوزه کاری خود مسلط شوید تا از ظرفیت‌های آن که برای شما درآمدزاست، برای عمران و آبادانی شهرها استفاده نمایید.

افشانی در ادامه گفت: طرح های درآمدزا و دارای بازده اقتصادی شهرداری ها را به منظور دریافت تسهیلات به بانک معرفی می نماییم.

وی افزود: ماشین Hلات موردنیاز شهرداری ها و دهیاری ها پس از اتمام مراحل اداری مناقصات و عقد قرارداد و تولید، توزیع می شود.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین گفت: لایحه اداری و استخدامی شهرداری ها که به منظور برطرف شدن مشکلات شهرداری ها در حوزه منابع انسانی تهیه و سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شورای شد، در کمیسیون تخصصی تصویب شده و در ادامه باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.

در این جلسات محمدرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت، محسن بیگلری زاده نماینده سقز و بانه، سید هادی بهادری نماینده ارومیه، صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین، شهباز حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر و علی اسدی نماینده شهربابک در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از شهرداران و روسای شوراهای حوزه های انتخابیه و فرمانداران و بخشداران مسائل و مشکلات مربوط به شهرداری ها و مدیریت شهری را بیان نمودند که برخی از آنها عبارت بود از: تسریع در تبدیل وضعیت شهرداران و کارکنان شهرداری ها، کمک به تقویت زیرساختهای گردشگری شهری و روستایی، کمک به ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی، ضرورت حمایت از شهرداری های کم جمعیت و دهیاریها، کمک به ایجاد درآمد پایدار شهرداریها، تامین ماشین آلات و قیر مورد نیاز شهرداری ها، تقویت آتش نشانی ها.