تعداد مصدومان زلزله هجدک به ۲۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد کل مصدومان غیرمستقیم زمین لرزه ۶.۲ ریشتری ظهر امروز هجدک تا ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عصر امروز ۲۹ نفر گزارش شده است.

مصدومان مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر کرمان ۲۳ نفر هستند که از این تعداد ۱۱ نفر ترخیص شدند.

مصدومان مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان هم سه نفر هستند که تمامی این افراد مرخص شدند.

همچنین تعداد مصدومان منطقه راور سه نفر است که خانم باردار درمان سرپایی شد، بیمار قلبی منطقه هروز به چترود انتقال داده شد و یک نفر به بیمارستان حضرت فاطمه (س) انتقال یافت.

تمامی مصدومان به دلیل آسیب های غیر مستقیم ناشی از ترس و فرار دچار جراحت شده اند.