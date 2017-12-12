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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۵

برای مقابله با زیاده خواهی عربستان؛

ائتلاف فدراسیون فوتبال ایران و قطر/ تاج به دوحه می‌رود

ائتلاف فدراسیون فوتبال ایران و قطر/ تاج به دوحه می‌رود

رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری جلسه با رئیس فدراسیون قطر و حل مشکل میزبانی از تیم‌های عربستانی پنجشنبه به دوحه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل بازی تیم های ایرانی با عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در زمین بی طرف همچنان پابرجاست و عربستانی ها حاضر به رویارویی با نمایندگان کشورمان در داخل ایران نیستند.

این موضوعی است که دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا هم آنرا اعلام و تاکید کرده است مصوبه لغو بازی در کشور بی طرف در آسیا شامل تیم های عربستانی و ایرانی نمی شود.

عربستانی ها که علاوه بر ایران، با قطر هم مشکلات سیاسی دارند، به دنبال لغو این مصوبه و بازی با تیم های قطری در یک کشور دیگر هستند؛ درست مثل همان مشکلی که برای تیم های ایرانی ایجاد کردند.

بر همین اساس مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای چاره اندیشی در مقابل زیاده خواهی عربستانی ها و حل مسئله بازی در زمین بی طرف، صبح پنجشنبه این هفته عازم قطر می شود و جلسه ای با همتای قطری خود خواهد داشت.

فدراسیون فوتبال ایران امیدوار است با ایجاد یک ائتلاف و با استفاده از نفوذ قطری ها در کنفدراسیون فوتبال آسیا، برگزاری بازی نمایندگان ایران با نمایندگان عربستان را در خاک این کشورها قطعی کند.

این خبری است که تاج امروز در حاشیه بهره برداری از کفپوش کمپ تیم های ملی اعلام کرد و گفت: سفر ما به قطر از صبح پنجشنبه تا شب طول می کشد.

کد مطلب 4170385

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