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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۱۵

سيل در فرانسه حداقل سه قرباني برجاي گذاشت

باران هاي سيل آسا در فرانسه امروز مناطق جنوب شرق اين كشور را در معرض تهديد جدي قرار داد و تاكنون سه قرباني برجاي گذاشته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سيل مناطق جنوب شرق فرانسه را در برگرفته است و اين سيل تاكنون سبب فرار 4000 تن از مردم آن منطقه از خانه هاي خود و كشته و مفقود شدن پنج تن شده است.
مسئولان فرانسه پيش بيني كرده اند  اين سيل در امتداد رود راين در جنوب شرقي فرانسه به خاطر وزش بادهاي درياي مديترانه به كوه هاي پيرنه در جنوب غرب فرانسه نيز برسد.

کد مطلب 41704

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