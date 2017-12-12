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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان کرمان:

ثبت ۵۹ پس لرزه در کرمان/مردم در ساختمان های مقاوم شب را سپری کنند

ثبت ۵۹ پس لرزه در کرمان/مردم در ساختمان های مقاوم شب را سپری کنند

کرمان - سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان کرمان از ثبت ۵۹ پس لرزه در هجدک کرمان خبر داد و گفت: مردم از حضور در ساختمان های غیرمقاوم جداً خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی عصر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمان اظهار داشت: در زلزله اخیر  ۶.۲ ریشتری هجدک هشت تیم امدادی هلال احمر و دو اکیپ هوایی امداد و نجات به مناطق اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی علوم پزشکی، بنیاد مسکن در منطقه حضور داشته و ۱۰ اکیپ بنیاد مسکن و هشت اکیپ علوم پزشکی منطقه را بررسی کردند.

موسوی بیان داشت: تا این لحظه تلفاتی در منطقه نداشتیم و تعدادی از دیوارها و خانه های خشتی تخریب شده اند، مجموعه بیمارستان ها در حال آماده باش هستند.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان کرمان گفت: چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در حالت آماده باش است و تعداد پس لرزه ها تا الان ۵۹ عدد است که بزرگی ۳۸ پس لرزه کمتر از سه ریشتر و  ۱۷ مورد هم سه تا چهار ریشتر و پنج مورد چهار ریشتر به بالا بوده است.

وی با اشاره به اینکه قطعی آب و برق در منطقه نداشتیم، تصریح کرد: در لحظات اول ارتباطات تلفنی مشکل داشت.

موسوی عنوان کرد: تعداد مصدومان زمین لرزه امروز ۲۹ نفر است که همگی به صورت غیرمستقیم دچار آسیب شده اند از این تعداد ۲۳ نفر به بیمارستان شهید باهنر مراجعه کرده و ۱۱ نفر ترخیص شده اند در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) هم سه نفر مصدوم داشته ایم که هر سه نفر ترخیص شده اند.

موسوی افزود: در شهرستان راور هم سه نفر به بیمارستان مراجعه کرده اند که یک نفر سرپایی بوده و ترخیص شده است و یک نفر هم در چترود بوده که مرخص شده است.

معاون عمرانی استانداری کرمان تصریح کرد: در زلزله پیش ساختمان هایی که قرار بود جمع شوند هنوز به قوت خود باقی مانده و باید مجموعه قضایی نظارت بر این ساختمان ها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مساجد و سوله های ورزشی مقاوم در مناطق زلزله زده برای اسکان مردم امشب باز هستند، افزود: معادن این مناطق فعلا تعطیل هستند.

کد مطلب 4170409

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