ثبت ۵۹ پس لرزه در کرمان/مردم در ساختمان های مقاوم شب را سپری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی عصر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمان اظهار داشت: در زلزله اخیر ۶.۲ ریشتری هجدک هشت تیم امدادی هلال احمر و دو اکیپ هوایی امداد و نجات به مناطق اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی علوم پزشکی، بنیاد مسکن در منطقه حضور داشته و ۱۰ اکیپ بنیاد مسکن و هشت اکیپ علوم پزشکی منطقه را بررسی کردند.

موسوی بیان داشت: تا این لحظه تلفاتی در منطقه نداشتیم و تعدادی از دیوارها و خانه های خشتی تخریب شده اند، مجموعه بیمارستان ها در حال آماده باش هستند.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان کرمان گفت: چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در حالت آماده باش است و تعداد پس لرزه ها تا الان ۵۹ عدد است که بزرگی ۳۸ پس لرزه کمتر از سه ریشتر و ۱۷ مورد هم سه تا چهار ریشتر و پنج مورد چهار ریشتر به بالا بوده است.

وی با اشاره به اینکه قطعی آب و برق در منطقه نداشتیم، تصریح کرد: در لحظات اول ارتباطات تلفنی مشکل داشت.

موسوی عنوان کرد: تعداد مصدومان زمین لرزه امروز ۲۹ نفر است که همگی به صورت غیرمستقیم دچار آسیب شده اند از این تعداد ۲۳ نفر به بیمارستان شهید باهنر مراجعه کرده و ۱۱ نفر ترخیص شده اند در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) هم سه نفر مصدوم داشته ایم که هر سه نفر ترخیص شده اند.

موسوی افزود: در شهرستان راور هم سه نفر به بیمارستان مراجعه کرده اند که یک نفر سرپایی بوده و ترخیص شده است و یک نفر هم در چترود بوده که مرخص شده است.

معاون عمرانی استانداری کرمان تصریح کرد: در زلزله پیش ساختمان هایی که قرار بود جمع شوند هنوز به قوت خود باقی مانده و باید مجموعه قضایی نظارت بر این ساختمان ها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مساجد و سوله های ورزشی مقاوم در مناطق زلزله زده برای اسکان مردم امشب باز هستند، افزود: معادن این مناطق فعلا تعطیل هستند.