سال گذشته ۵۷۶ میلیارد تومان مالیات در شمیرانات دریافت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوشبخت در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان شمیرانات که به ریاست عزت الله خان محمدی فرماندار شهرستان شمیرانات ،سید مجتبی حسنی امام جمعه بخش رودبارقصران و روسای ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد، طی سخنانی اظهار داشت: سهمیه ای که برای اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در سال گذشته تعیین شده بود ۵۴۶ میلیارد تومان بوده است که ۵۷۶ میلیارد تومان در تامین وجوه خزانه دولت سهیم بوده ایم و این رقم نیز به میزان ۷ درصد نسبت به رقمی که تعیین شده بود افزایش داشته است.

خوشبخت افزود: سال گذشته بودجه مالیاتی تقریبا با درآمدهای نفتی برابری می کرد و با توجه به همه چالش ها و مشکلاتی که در بخش های مالیاتی وجود دارد و همچنین رعایت حقوق مردم وظیفه ما را سنگین تر می کرد برای سال جاری ۷۲۲ میلیارد تومان سهمیه در نظر گرفته شده است که تا پایان آبان ماه ۴۰۶ میلیارد تومان وصول کرده ایم و به هرحال هنوز برای کار کردن جای زیادی دارد و با توجه به شرایط اقتصادی موجود خود سازمان مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم سازمان امور مالیاتی در خزانه کشور می باشد.

وی با بیان اینکه این اعداد هم حساسیت خاص خود را در بخش وصول مالیات دارد و هم شرایط به گونه ای بود که پرداخت حقوق بعضی از دستگاه ها برای آخر سال با مشکل مواجه بود گفت: ما توانستیم با تعامل با مودیان مالیاتی مقداری مالیات از آنها دریافت کنیم.

مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات در ادامه گفت: با توجه به اینکه ما متولی مالیات باشگاه های ورزشی و ورزشکاران و محدوده شهر و استان تهران نیز هستیم که این باشگاه ها، خود مشکلات عدیده ای را سبب شده است زیرا باشگاه های ورزشی به طور عمده بدهکاران مالیاتی هستند و از طرفی هم حساسیت خاص خود را دارند مخصوصا دو باشگاه معروف کشور.

خوشبخت در ادامه بیان داشت: با توجه به افزایش سالانه مالیات در بودجه کشور ناچار هستیم به طور جدی به دنبال واحدهای جدید باشیم و واحد یابی داشته باشیم و نمی توانیم به واحدهایی که پرداخت مالیات دارند اکتفا کنیم و عمدتا مشاغل مختلف ایجاد می شوند و تشکیل پرونده نمی دهند و به نوعی وارد مسیر مالیاتی می شوند و مشکلاتی را برای سازمان ومودیان ایجاد می کند .

مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات در پایان اظهار داشت: اخیرا چون محدوده ادارات مالیاتی به صورت جغرافیایی است همکاران را به صورت اضافه بر سازمان و در محدوده جغرافیایی که دارند بررسی بیشتری انجام دهند و برای برخی از مشاغل خاص موجود در شمیرانات مثل طلا فروشی ها و صرافی ها و املاکی ها نظر بر این است که سطوح پرداخت این مشاغل خاص یا پایین است یا هماهنگ با بقیه مناطق و بخش های شهر و استان تهران نیست.